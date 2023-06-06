RBA, sürpriz bir şekilde yine faiz artırdı

Avustralya Merkez Bankası(RBA)'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,85'ten yüzde 4,10'a çıkarıldı. Analistlerin beklentisi faizde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.

RBA, üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına Nisan ayı toplantısında ara vermiş, Mayıs toplantısında ise sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitmişti.

Banka, takas bakiyelerine ödenen faiz oranını da 25 baz puan artırarak yüzde 4,00'e yükseltti.

Ülkede enflasyon rakamları üç aylık dönemler için açıklanıyor. En son açıklanan 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 7,8'den yüzde 7,0'ye geriledi. Mayıs ayı için indikatörler enflasyonun yüzde 6,8'e kadar indiğine işaret ediyor. Ancak bu oran hala RBA'nın yüzde 2-3 aralığındaki hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor.

RBA Para Politikası Kurulu üyeleri, enflasyonu hedefe döndürmek konusunda kararlı olduklarını belirttiler.

RBA'nın açıklamasında, "Para politikasında daha fazla sıkılaştırma olabilir. Bir yumuşak inişi başarmak için patika dar olmaya devam ediyor." denildi.

Enflasyonda tepe noktasının geride kaldığına işaret eden Banka, ancak hala yüzde 7,0 olan rakamın çok yüksek olduğunu kaydetti. RBA, "Enflasyonda hedef aralığa dönmek zaman alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "Faizlerin daha da artırılması enflasyonun makul sürede hedefe döneceğine daha fazla güven sağlayacak. Yüksek faizler ve yaşam maliyeti baskıları hane halkı harcamalarında önemli bir yavaşlamaya yol açacak. Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler arttı ve Yönetim Kurulu bu riske yanıt verdi." denildi.