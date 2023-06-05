Apara Gündem ECB üyesi Visco: Düşen enerji fiyatları enflasyonun yatıştırılmasına yardım edecek
Giriş Tarihi: 5.6.2023 10:27 Son Güncelleme: 5.6.2023 10:27

ECB üyesi Visco: Düşen enerji fiyatları enflasyonun yatıştırılmasına yardım edecek

ECB üyesi Visco: Düşen enerji fiyatları enflasyonun yatıştırılmasına yardım edecek

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, enerji maliyetlerindeki hızlı düşüşün Avrupa'da enflasyonun yatıştırılmasına yardım edeceğini savundu. Visco, şirketleri karlarını artırmak için fiyatları çok uzun süre yüksek tutmaya çalışmamaları konusunda uyardı.

Turin'de düzenlenen etkinlikte konuşan ECB üyesi Ignazio Visco, "Gelinen noktada Avrupa'da çekirdek enflasyonunda yükselişin de enerji maliyetlerinin azalmasını yansıtarak soğumasını bekliyorum. Eğer bu olur ise, daha kademeli, yavaş bir yaklaşım için baskı yapılsa bile ECB'nin para politikasının kesinlikle doğru olduğu görülecek" dedi.

Konuşmasında, enflasyonun kontrol altına alınmasında şirketlerin de rolü olduğunu belirten Visco, "Düşük enerji maliyetlerini fiyatlarına yansıtmamak şirketlerin çıkarına olmaz" ifadelerini kullandı.

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ECB üyesi Visco: Düşen enerji fiyatları enflasyonun yatıştırılmasına yardım edecek
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