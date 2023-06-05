ECB üyesi Visco: Düşen enerji fiyatları enflasyonun yatıştırılmasına yardım edecek

Turin'de düzenlenen etkinlikte konuşan ECB üyesi Ignazio Visco, "Gelinen noktada Avrupa'da çekirdek enflasyonunda yükselişin de enerji maliyetlerinin azalmasını yansıtarak soğumasını bekliyorum. Eğer bu olur ise, daha kademeli, yavaş bir yaklaşım için baskı yapılsa bile ECB'nin para politikasının kesinlikle doğru olduğu görülecek" dedi.

Konuşmasında, enflasyonun kontrol altına alınmasında şirketlerin de rolü olduğunu belirten Visco, "Düşük enerji maliyetlerini fiyatlarına yansıtmamak şirketlerin çıkarına olmaz" ifadelerini kullandı.