Apara Gündem BoE, mevduat garantisi uygulamasında reform planlıyor
Giriş Tarihi: 5.6.2023 14:20

BoE, mevduat garantisi uygulamasında reform planlıyor

BoE, mevduat garantisi uygulamasında reform planlıyor

Konuya yakın kaynakların Financial Times'a verdikleri bilgilere göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) mudileri küçük bankaların batmalarına karşı daha iyi korumak için mevduat garantisi uygulamasında geniş kapsamlı reform yapmayı planlıyor.

Financial Times'ın verdiği bilgilere göre BoE ilk etapta 85 bin GBP olan mevduat garantisi eşiğini artıracak ve mudilerin paralarını haftalarca beklemeden alabilmeleri için Finansal Hizmetler Tazminat Uygulaması (FSCS) için daha fazla ön fonlama sağlayacak.

Konuya yakın kaynaklara göre FSCS, zararları absorbe edecek sermaye tutmayan küçük bankalarda istikrarın sağlanması için kullanılacak. FSCS, batık duruma gelen bankalara sermaye sağlayacak ve bu bankaların satılana veya kapatılana kadar ayakta kalmalarını sağlayacak.

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BoE, mevduat garantisi uygulamasında reform planlıyor
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