Apara Gündem Türkiye'nin 28. dönem bakanları belli oldu
Giriş Tarihi: 4.6.2023 10:36 Son Güncelleme: 4.6.2023 10:40

Türkiye'nin 28. dönem bakanları belli oldu

Türkiye’nin 28. dönem bakanları belli oldu

Türkiye Yüzyılı'nın yeni bakanları dün akşam belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada 28. dönemin bakanlarını tanıtırken, eski bakanlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine listesi ile ilgili merakla beklenen açıklamayı dün akşam Çankaya Köşkü'nde yaptı. Eski Kabinede görev alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve devam edeceği bildirildi. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın, İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Mehmet Şimşek'in getirildiğini kaydetti.

"ESKİ KABİNE ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Nasıl bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediysek, inşallah bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, kardeşliği, refahı ve esenliği için engellere aldırmadan, zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız, nice sorunu birlikte çözdüğümüz, nice badireyi beraber aştığımız eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 28. Dönem milletvekili olarak yüce Mecliste ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu arkadaşlarımız, milletimize yaptıkları hizmetlerle ülkemize kazandırdıkları eserlerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk döneminin kabine üyeleri olarak adlarını şimdiden tarihe yazdırmışlardır. Rabb'im eski kabine üyelerimizin hepsinden razı olsun diyorum."

YENİ KABİNE ÜYELERİ

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: Cevdet Yılmaz

ADALET BAKANI: Yılmaz Tunç

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: Mahinur Özdemir Göktaş

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: Vedat Işıkhan

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI: Mehmet Özhaseki

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Hakan Fidan

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: Alparslan Bayraktar

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI: Osman Aşkın Bak

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: Mehmet Şimşek

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Ali Yerlikaya

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: Mehmet Nuri Ersoy

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: Yusuf Tekin

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: Yaşar Güler

SAĞLIK BAKANLIĞI: Fahrettin Koca

SANAYİİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: Mehmet Fatih Kacır

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: İbrahim Yumaklı

TİCARET BAKANLIĞI: Ömer Bolat

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: Abdülkadir Uraloğlu

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Türkiye'nin 28. dönem bakanları belli oldu
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