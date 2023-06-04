Türkiye’nin 28. dönem bakanları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine listesi ile ilgili merakla beklenen açıklamayı dün akşam Çankaya Köşkü'nde yaptı. Eski Kabinede görev alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve devam edeceği bildirildi. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın, İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Mehmet Şimşek'in getirildiğini kaydetti.
"ESKİ KABİNE ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Nasıl bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediysek, inşallah bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, kardeşliği, refahı ve esenliği için engellere aldırmadan, zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız, nice sorunu birlikte çözdüğümüz, nice badireyi beraber aştığımız eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 28. Dönem milletvekili olarak yüce Mecliste ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu arkadaşlarımız, milletimize yaptıkları hizmetlerle ülkemize kazandırdıkları eserlerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk döneminin kabine üyeleri olarak adlarını şimdiden tarihe yazdırmışlardır. Rabb'im eski kabine üyelerimizin hepsinden razı olsun diyorum."
YENİ KABİNE ÜYELERİ
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: Cevdet Yılmaz
ADALET BAKANI: Yılmaz Tunç
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: Mahinur Özdemir Göktaş
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: Vedat Işıkhan
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI: Mehmet Özhaseki
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Hakan Fidan
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: Alparslan Bayraktar
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI: Osman Aşkın Bak
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: Mehmet Şimşek
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Ali Yerlikaya
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: Mehmet Nuri Ersoy
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: Yusuf Tekin
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: Yaşar Güler
SAĞLIK BAKANLIĞI: Fahrettin Koca
SANAYİİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: Mehmet Fatih Kacır
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: İbrahim Yumaklı
TİCARET BAKANLIĞI: Ömer Bolat
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: Abdülkadir Uraloğlu