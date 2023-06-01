Fed Bej Kitap’tan ABD büyümesine ilişkin açıklama

Fed'in Mayıs ayı Bej Kitap raporuna göre, ABD'de gelecekteki ekonomik büyüme için beklentiler "bir miktar" kötüleşti. Bununla birlikte Fed bölgeleri hala ekonomik aktivitede "daha fazla büyüme" beklemeye devam ediyorlar.

Bej Kitap raporuna göre, son haftalarda ABD ekonomik faaliyet genel olarak neredeyse değişmedi, ancak istihdam ve fiyat artış hızının yavaşlamasıyla birlikte görünüm kötüleşti. Raporda, "Gelecekteki büyüme beklentileri biraz kötüleşti, çoğu kişi faaliyetin daha da genişleyeceğini bekliyordu" ifadesine yer verildi.

Fed bölgeleri tarafından yapılan anket ve görüşmelerle elde edilen verilere hazırlanan raporda, işgücü piyasalarının güçlü kalmaya devam ettikleri, ancak biraz yavaşladığı belirtildi.

Rapor ayrıca, bölgelerin çoğunda işsizliğin önceki raporlara göre "daha yavaş hızla" arttığını not ettiler. Konut fiyatlarının "ılımlı" ve kiraların hafif şekilde arttığı belirtilen raporda, "İmalat aktivitesi bölgelerin çoğunda yatay kaldıve tedarik zinciri sorunları iyileşmeye devam etti" değerlendirmesi de yer aldı.