AB Komisyonu’ndan Ukrayna’ya milyarlarca euro finansman

Financial Times'ın haberine göre AB Komisyonu, Ukrayna'ya on milyarlarca euro sağlanmasını öngören 4 yıllık bir finansman planı üzerinde çalışıyor.

AB diplomat ve yetkililerine dayandırılan habere göre, Komisyon, Ukrayna'nın sadece gelecek yıl için değil 2027'ye kadarki ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım edecek bir teklif üzerinde çalışmaya başladı.

Komisyon'un üzerinde çalıştığı planın ABD ve Birleşik Krallık gibi müttefikleri de benzer uzun vadeli taahhütler vermeye cesaretlendirmesi amaçlanıyor.