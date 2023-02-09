Disney’den maliyet düşürme hamlesi! 7 bin kişiyi işten çıkaracak

Disney CEO'su Bob Iger, maliyetleri 5,5 milyar dolar azaltma ve Disney+'ı karlı hale getirmek için uygulamaya koydukları yeniden yapılanma çerçevesinde 7 bin kişiyi işten çıkaracakları söyledi.

İşten çıkarma Disney'in dünya genelindeki iş gücünün yüzde 3,6'sını oluşturuyor.

Iger'in açıklaması 2022 dördüncü çeyrek mali sonuçlarının ardından geldi.

Dördüncü çeyrekte Disney'in cirosu yüzde 8 artarak 23,5 milyar dolar olurken, net kar yüzde 11 artarak 1,3 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde Disney+ abone sayısı 2,4 milyon azalarak 161,8 milyona indi.