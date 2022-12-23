Apara Gündem Elon Musk 2025'e kadar Tesla hissesi satmayacak
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:25

Elon Musk 2025'e kadar Tesla hissesi satmayacak

Elon Musk 2025’e kadar Tesla hissesi satmayacak

Tesla CEO`su Elon Musk, şu andan sonraki 2 yıl boyunca Tesla`da herhangi bir hisse satışı yapmayı planlamadığını söyledi.

Tesla ve Twitter hissedarı Ross Gerber ile Twitter Space uygulamasında konuşan Musk, 2023 yılında "hiçbir şart altında" Tesla hissesi satmayacağını ifade etti. Musk, Tesla'da son dönemde yaptığı hisse satışının ise "en kötü durum senaryosuna karşı elinde barut olduğundan emin olmak için" yaptığını belirtti.

Musk ayrıca, Tesla'nın dünyadaki en değerli şirket olacağı yönündeki öngörüsünü devam ettirdiğini vurguladı.

Elon Musk geçtiğimiz hafta 3,6 milyar dolar tutarında Tesla hissesi satmıştı. Geçen yıldan bu yana yaklayşık 40 milyar dolarlık hisse sattı.

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Elon Musk 2025'e kadar Tesla hissesi satmayacak
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