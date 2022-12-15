Apara Gündem İngiltere'de Başbakan Sunak: Grev karşıtı yeni yasa sunmaya hazırım
Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:13

İngiltere'de Başbakan Sunak: Grev karşıtı yeni yasa sunmaya hazırım

İngiltere’de Başbakan Sunak: Grev karşıtı yeni yasa sunmaya hazırım

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Ancak ben gelecek yıl insanların yaşamlarını korumak ve geçim kaynaklarında bozulmaları minimize etmek için yeni yasa sunmaya hazırım. Bu üzerinde çalışmakta olduğumuz bir şey" ifadelerini kullandı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaşamları ve geçim kaynaklarının korunmasına yönelik olarak grev karşıtı yasalar çıkarmayı planlıyor.

Başbakan Sunak, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklsanın yaşaamada, Noel zamanı pek çok inmlarında aksaklıklara neden olmanın doğru olmadığını görebileceklerini umduğunu söyledi.

Sunak, "Ancak ben gelecek yıl insanların yaşamlarını korumak ve geçim kaynaklarında bozulmaları minimize etmek için yeni yasa sunmaya hazırım. Bu üzerinde çalışmakta olduğumuz bir şey" diye konuştu.

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İngiltere'de Başbakan Sunak: Grev karşıtı yeni yasa sunmaya hazırım
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