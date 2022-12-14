Aralık ayı Fed faiz kararı belli oldu

FED, ABD'NİN 2023 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Noktasal grafik ile birlikte Fed'in gelecek ekonomik projeksiyonları da kamuoyunun dikkatine sunuldu. Buna göre 2022 büyüme beklentisi yüzde 0,2'den yüzde 0,5 seviyesine yükseltilirken, 2023 yılına ilişkin beklentisinde ise aşağı yönlü revizyon yapıldı. Buna göre 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5 seviyesine çekildi.

2023 İŞSİZLİK VE ENFLASYON BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

Benzer revizyon işsizlik beklentisinde de gerçekleşti. Eylül'de 2022 işsizlik beklentisini yüzde 3,8 olarak belirleyen yetkililer Aralık projeksiyonlarında 2022'de işsizliğin yüzde 3,7 olacağını öngördü. 2023 işsizlik beklentisi ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,6 seviyesine çıkarıldı.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerine ilişkin beklentilerde yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. PCE enflasyonu beklentisi 2022 için yüzde 5,4'ten yüzde 5,6'ya; 2023 için yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e yükseltildi.