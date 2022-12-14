Aralık ayı Fed faiz kararı belli oldu

Fed faiz kararı son dakika haberleri...Aralık ayı Fed toplantısı sona erdi. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı ve faiz karar metni yayımlandı. Buna göre Fed politika faizi için 50 baz puan artırıma gitti. Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller barındırdığından ekonomistlerin radarında yer aldı.
ARALIK 2022 FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI...
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 50 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 4,25-4,50 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz, Eylül ve Kasım ayı toplantısında ise faizi 75 baz puan artırdı.
FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?
Fed'in beklentilere paralel verdiği faiz kararı sonrası küresel borsalarda kar realizasyonu görülürken, altın fiyatları da bir miktar geri çekildi. Ons altın 1.800 dolar psikolojik bandına kadar çekilirken, gram altın ise 1080 TL'nin altına sarktı.
EURO DOLAR KARŞISINDA 6 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Dolar/TL ise 18,60-18,65 bandında yatay seyrini sürdürdü.
Faiz kararından bir kaç dakika önce Euro, ABD Doları karşısında son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1,06848'i gördü.
FED FAİZ KARARI OYBİRLİĞİ İLE ALINDI
Aralık ayı Fed faiz kararı oybirliği ile alındı. Faiz karar metninde Fed önceki ay kullandığı sözlü yönlendirmeye devam etti. Banka "Faiz artırımları ile para politikasının enflasyonu zaman içinde aşağı getirmek için yeterince sınırlayıcı bir duruşu devam ettirmesi uygun olacak" ifadelerini kullandı.
2023 YILI FAİZ PATİKASI YÜZDE 5,1 OLDU
Fed faiz kararı ile birlikte para politikası patikasındaki beklentilerini ortaya koyan noktasal tahminleri de yayımladı. Buna göre Fed yetkilileri gelecek yıl sonunda politika faizinin yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti. 2024 için beklenti ise daha önceki beklentilere kıyasla artarak yüzde 4,1 seviyesinde belirlendi.
FED, ABD'NİN 2023 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİNİ AŞAĞI ÇEKTİ
Noktasal grafik ile birlikte Fed'in gelecek ekonomik projeksiyonları da kamuoyunun dikkatine sunuldu. Buna göre 2022 büyüme beklentisi yüzde 0,2'den yüzde 0,5 seviyesine yükseltilirken, 2023 yılına ilişkin beklentisinde ise aşağı yönlü revizyon yapıldı. Buna göre 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5 seviyesine çekildi.
2023 İŞSİZLİK VE ENFLASYON BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ
Benzer revizyon işsizlik beklentisinde de gerçekleşti. Eylül'de 2022 işsizlik beklentisini yüzde 3,8 olarak belirleyen yetkililer Aralık projeksiyonlarında 2022'de işsizliğin yüzde 3,7 olacağını öngördü. 2023 işsizlik beklentisi ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,6 seviyesine çıkarıldı.
Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerine ilişkin beklentilerde yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. PCE enflasyonu beklentisi 2022 için yüzde 5,4'ten yüzde 5,6'ya; 2023 için yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e yükseltildi.
FED BAŞKANI JEROME POWELL PARA PİYASALARINA YÖN VERDİ
Fed faiz kararı sonrası Jerome Powell kameraların karşısına geçti ve gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak mesajlar verdi. Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"
Daha yapacağımız çok iş var. Yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkisi henüz hissedilmedi. Fiyat istikrarı olmadan güçlü iş gücü piyasası sürdürülemez. Yeterince sınırlayıcı noktaya gelmek için faiz artırımlarının sürmesi uygun olur.
"ABD EKONOMİSİ CİDDİ ŞEKİLDE YAVAŞLADI"
ABD ekonomisi geçen yıldan bu yana ciddi şekilde yavaşladı. Konut sektörü aktivitesi ciddi şekilde zayıfladı. Yüksek faiz oranları işletmelerin sabit yatırımları üzerinde de baskı yaratıyor. İş gücü piyasası aşırı sıkı olmaya devam ediyor.
"ENFLASYON İÇİN RİSKLER YUKARI YÖNLÜ"
Ekim ve Kasım ayı rakamları enflasyon hızında memnun edici düşüşü gösterdi. Ancak enflasyon için riskler yukarı yönlü. FOMC enflasyona yönelik riskleri yukarı yönlü görmeye devam ediyor. Enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmaya devam ediyor.
50 baz puan hala büyük bir artırım. Faiz konusunda hala alacak biraz yolumuz var. Toplantıdan toplantıya kararlarımız almaya devam edeceğiz, kararlarımız tamamen gelen verilere bağlı olmaya sürdürecek. İşimizi tamamlayana kadar rotamızda devam edeceğiz. Yeterince sınırlayıcı politika duruşuna henüz ulaşmadık.
"FAİZ BEKLENTİ PATİKASINDA TEPE NOKTASINI ARTIRDIK"
Bu yıl her yayınladığımız tahminde faiz oranı için tepe noktası beklentimizi artırdık. Gelecek toplantıda faizde tepe noktası beklentimizi yükseltmeyeceğimizi söyleyemem. Eğer veriler kötü gelir ise tepe noktası daha yukarı gidebilir, enflasyon yavaşlar ise aşağı gelebilir.
Yılın başlarında faizler konusunda hızlı hareket etmek önemliydi, şu anda ne kadar hızlı gittiğimiz o kadar önemli değil. Faizde gelinecek nihai seviye daha önemli. Faizin ne kadar artırılacağı enflasyondaki ilerlemeye bağlı. Bir noktada para politikası yeterince sınırlayıcı seviyeye gelecek.
Faiz oranlarının enflasyonun sürdürülebilir şekilde aşağıya geldiğinden gerçekten emin olana kadar tepe noktada tutulmasına ihtiyaç olduğu yönünde FOMC'nin görüşü güçlü.
"EKONOMİDE ÇOK YAVAŞ BİR BÜYÜME OLACAK"
Ekonomide çok yavaş bir büyüme olacak. Faiz artırımında daha yavaş bir hızla hareket etmenin uygun olduğunu düşündük, bu bize riskleri daha iyi dengeleme imkanı verecek. Gelecek toplantıda faiz artırım büyüklüğünün ne olacağını bugün söyleyebilecek durumda değilim. Gelecek yıl enflasyonda çok büyük düşüş bekliyorum.
Enflasyonda düşüş mal sektöründe gelecek ve gelecek yılın ortasından itibaren konut hizmetleri sektöründe daha düşük enflasyon göreceğiz. Güçlü ücret artışları istiyoruz, ancak yüzde 2 enflasyon hedefi ile tutarlı olunmalı. Şu anda ücret artışları yüzde 2 enflasyon ile tutarlı seviyenin oldukça üzerinde.
Biz faiz indirimine değil, politika duruşunu yeterince sınırlayıcı hale getirmeye odaklandık.
ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ DE 50 BAZ PUANDI
Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Kasım ayı faiz kararı sonrası Powell'ın şu ifadeleri dikkat çekmişti:
"Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var."
FED FAİZ ARTIRIMLARINDA YUMUŞAMAYA GİDİYOR
ABD Kasım 2022 enflasyon rakamlarınında beklentilerin altında gelmesi sonrası Fed'in artık 'Resesyon' endişelerini daha fazla dikkate alarak faiz patikasında yumuşamaya gitmesi bekleniyor. Piyasalarda Aralık ayı Fed faiz kararı için 50 baz puan artış yüzde 80 ihtimalle fiyatlandı.
ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ
ABD Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de TÜFE aylık bazda yüzde 0,1 yılık bazda ise yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık olarak yüzde 0,3 yıllık olarak ise yüzde 7,3 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
ENFLASYON VERİSİ FED FAİZ KARARLARI İÇİN ETKİLİ OLACAK
Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatma ve sonlardırma politikası için elini güçlendiren yegane unsur olarak dikkat çekti.
PİYASALARDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ
Fed'in faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisi güçlenince küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Dolar endeksi 20 yılın zirve seviyeleri olan 114 seviyelerinden 103 düzeyine kadar çekilirken, 1615 dolar seviyesiyle dip yapan ons altın yeniden 1.800 dolar psikolojik bandının üzerine tırmandı. Küresel piyasalarda alıcılı seyir hakim oldu.
ENFLASYON VERİSİNE İLK TEPKİYİ ALTIN FİYATLARI VERDİ
ABD'de açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi sonrası, ons altın 1.800 dolar psikolojik bandını hızla yukarı kırarak 1.824 dolar seviyesini görerek 4 ayın zirvesine yükseldi. Buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı 1.093 TL düzeyi ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
KÜRESEL BORSALAR ENFLASYON VERİSİ İLE POZİTİFE DÖNDÜ
Küresel borsalarda, dün ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.
ENFLASYON VERİSİ SONRASI DÜN BORSA İSTANBUL TARİHİ ZİRVE SEVİYESİNİ YENİLEDİ
Yurt içinde dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 değer kazanarak 5.256,19 puan ile kapanış rekorunu tazelerken, tarihi zirvesini de 5.299,33 puana taşıdı.
FED FAİZ KARARI ÖNCESİ BORSADA KAR SATIŞI ETKİLİ OLDU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,61 değer kaybederek günü 5.066,50 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 189,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 158,9 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 3,67 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,96 ile orman, kağıt, basım oldu.
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TÜRKİYE'NİN CDS PRİMİ 1 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
TL varlıklara artan taleple Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına inerek 490 seviyesinde dengelendi.
DOLAR/TL'DE İSTİKRAR SÜRÜYOR
Kur Korumalı TL Mevduat ürününün devreye alınmasıyla beraber dolar başta olmak üzere döviz kurlarında oynaklık azaldı. Bir denge sürecine giren Dolar/TL özellikle son 2 aydır 18,50-18,65 TL arasında dar bant hareketini sürdürüyor.
ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında belirleyici olması nedeniyle ABD enflasyon verisi altın, borsa ve döviz yatırımcıları başta olmak üzere ekonomistlerin radarında yer alıyordu.
FED SON 5 TOPLANTIDA TOPLAM 350 BAZ PUAN FAİZ ARTIRDI
Fed geçtiğimiz ay 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirirek üst üste dördüncü kez bu sert bir adım attı. Aralık ayında faiz artırımında gaz kesen Fed 50 baz puan faiz artırımı yaptı. Fed'in son 5 toplantıda yaptığı 350 baz puanlık 2022 yılında toplamda 425 baz puanlık faiz artırım adımları 1980'lerin başından bu yana yapılan en sıkı para politikası adımları olarak dikkat çekiyor.
Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı tekrarlanırken, Kasım ayı faiz karar metninde ilk kez ekonomik aktivite konusunda bir mesaj verilmişti.