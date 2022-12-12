ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD Ukrayna’ya yardım etmeye devam edecek

ABD'de Biden yönetiminden Ukrayna'ya yönelik desteğin devam edeceği sinyalleri geliyor.

CBS televizyonunda '60 Dakika' programına konuk olan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "ABD Ukrayna'ya ne kadar gerekirse o kadar destek verecek" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde benzer mesajları verdi. Biden, ABD'nin güvenlik, finansal ve insani yardım vermeye devam edeceğini belirtti.

ABD Ukrayna'ya 38 milyar dolarlık askeri destek taahhüdünde bulunurken, bunun 13 milyar dolarlık kısmını uygulamaya aldı.

Yellen programda Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına da değindi ve bu uygulamanın şu aşamaya kadar olumlu ilerlediğini söyledi.

Ukrayna elektrik hatlarına yapılan saldırılarla mücadele ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da kritik enerji altyapılarına yönelik düzenlediği saldırıların sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı devam eden elektrik kesintilerine ilişkin durumun "ciddi olduğunu" belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajıyla halka seslenerek, Ukrayna genelinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü kaydetti.

Rus güçlerinin son dönemlerde özelikle elektrik altyapılarını hedef alması sonucu Kiev, Odessa, Lviv ve diğer bölgelerde elektrik kesintilerinin devam ettiğini anlatan Zelenskiy, Ukrayna'da yaşanan enerji sorunları hakkında, "durumun ciddi olduğu" değerlendirmesini yaptı.