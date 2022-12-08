Turkuvaz Medya Grubu’nda dev zirve! Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri’ne Başkan Erdoğan’dan video mesaj

Turkuvaz Medya Grubu'nda Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' Turkuvaz Medya Center'da gerçekleşti.

Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj ile katıldı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Turkuvaz Medya Grubu'nu tebrik ediyorum. Dünya salgın ve savaş nedeniyle sancılı bir süreçten geçiyor.

"FAİZ ARTIRARAK ENFLASYONU DÜŞÜRME GİRİŞİMİ BEKLENTİYİ KARŞILAMIYOR"

Enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Faiz artırıp enflasyonu düşürme girişimi beklentiyi karşılamıyor. Ekonomiler hayat pahalılığı ve istihdam kayıpları yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz.

İhracatımız rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştı. OSB'ler, fabrikalar, imalat tesisileri harıl harıl çalışıyor. Salgının vurduğu turizmde zararı karşılamanın ötesine geçtik. İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısını gösterdik.

TOGG'un üretim tesisi açılışını büyük bir gururla yaptık. Yusufeli açılışıyla enerji hamlemizi bir adım daha öne taşıdık.

Enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Faiz artırıp enflasyonu düşürme girişimi bekletiyi karşılamıyor. Ekonomiler hayat pahalılığı ve istihdam kayıpları yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz.

Keşfettiğimiz doğalgazı halka ulaştırma çalışmalarımız sürüyor. Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.

Savunmada ulaştığımız seviye milletimizin gurur kaynağı. Savunma sanayii ihracatında geçen sene rekor kırdık. Savunmada ihtiyacımız olan ürünleri milli imkanlarla üretiyoruz. 2023 senesini savunmada da milat yapmakta kararlıyız.

Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.