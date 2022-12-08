Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’dan dikkat çeken asgari ücret ve enflasyon mesajı

"MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ GÜÇLÜ"

Bu hedefler için makro ihtiyati tedbirleri uygulamak zorundasınız. Bunun sonucu da alıyoruz. Yatırım ve ihracat kredileri yüzde 28 arttı. Biz vatandaşın dövizini alıyoruz, bir rezerv mekanizması işletiyoruz, Merkez Bankası olarak rezervimizi artırıyoruz, Hazine'den tamamen farklı bir yöntem. Yöntemler uygulanırken kar/zarara bakılmaz, merkez bankasının amacını kar/zarar değildir, oluşturdukları rezerv ile Türkiye'nin para politikasına yön vermektir.

Türkiye Ekonomi Modeli ile beraber, kurun, faizin dengede gitmesinin temel amaçlarından biri de merkez bankasının rezervlerinin güçlü olması.

Rezerv çeşitlendirme yönünde önemli adımlar attık, bunların hepsinin sonucu olarak farklı kanallardan gelen rezerv biriktirme yöntemi var, bu sonuç vermeye başladı, 2023 ile beraber merkez bankasının çok daha güçlü, yüksek rezervleri olacağını söyleyebilirim.

CDS geçen yıl yükselmesi son dönemde diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda oralarda daha fazla yükselme vardı, bizim politikalarımızın sonuç vermesi ile de daha hızlı bir aşağı gelme var.

Politikalarımız kabul görmeye başladı, dolayısıyla politikaların anlaşılmaya başlaması ile hem CDS primleri daha aşağı gelecek hem de Türkiye'ye yabancı para girişleri daha hızlı bir şekilde artacak.

Yabancı girişlerinin arzuladığımız şekilde olmasını önemsiyoruz, borsamız sermaye piyasalarımız çok güzel bir noktada gidiyor, Türkiye'nin bankacılık sektörü dünyada en iyi durumda olan sektörlerden biri.

Türkiye bankacılık sistemi iki yıl önce de çok güçlüydü, sermaye piyasalarımız çok güçlü, çok güçlü bir sigortacılık sektörümüz oluşmaya başladı, finansal piyasaların gücü reel sektöre de yansıyacak.