S&P: Konut fiyatlarındaki düşüş Avrupalı bankalara yaramaz

S&P Global bugün yayınladığı raporda, Avrupa bankalarının güçlü bilançoları olduğunu ve konut fiyatlarında düşüşün sistemsel bir risk yaratmasının muhtemel olmadığını, ancak bankaların gayrimenkul sektöründeki risklerinin büyüklüğüne bağlı olarak karları üzerinde olumsuz etkiler ile karşı karşıya kalacaklarını vurguladı.

S&P, konut kredilerinin Avrupa bankalarındaki toplam müşteri kredilerinin yüzde 30-50'se arasında bir oranda olduğunu belirtirken, ekonomik şartların kötüleşmesi durumunda bankaların bu kredilerdeki potansiyel temerrütlere karşı daha fazla nakit ayırmak zorunda kalabileceklerine dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta da Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) benzer endişeleri dile getirmişti. EBA verilerine göre AB bankalarının konut amaçlı gayrimenkuller için kredilerde ve teminatlaştırılmış ürünlerdeki toplam riskleri 4,1 trilyon euro.