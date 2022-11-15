Avrupa doğal gaz fiyatları yükseliyor

Hollanda TTF hub'ı Aralık ayı vadeli doğal gaz kontratı bugün en son Ice Endex'te 11,20 EUR artışla 124,90 EUR/MWh düzeyinden satış yaptı. İngiltere NBP hub'ı eşdeğeri ise 34,41 p yükselişle 307,29 p/th seviyesinden işlem gördü.

Benzer şekilde, TTF spot gaz kontratı en son 9,50 EUR artışla 120,50 EUR/MWh düzeyinden satış yaptı. NBP gün öncesi kontrat ise 12,00 p artışla 109,00 p/th düzeyinden işlem gerçekleştirdi.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI), Kuzeydoğu Avrupa'nın önümüzdeki hafta sonu Almanya'da sıcaklıkların normalin 2 °C altına düşmesiyle birlikte soğuk hava koşullarının hakimiyeti altına gireceğini açıkladı.

Bir trader, "Risk primleri önemli ölçüde eridi. Düşük sıcaklıklarda, bunlar hızla yeniden ortaya çıkabilir. Piyasa karşı bir fiyat hareketi bekliyordu" ifadelerini kullanıyor.

Diğer piyasa katılımcıları ise Avrupa'daki depolama tesislerinin maksimum kapasiteye yaklaşmasıyla birlikte güçlü seyreden arz göz önüne alındığında fiyatlardaki yükselişin çok fazla olmuş olabilebileceğini düşünüyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine göre, Avrupa gaz stokları en son %95,6 dolulukta görüldü. Bu oran, son 10 yıllık ortalamanın yaklaşık %8 üzerinde bulunuyor.