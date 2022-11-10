ABD’de Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde Cumhuriyetçiler önde

ABD'de salı günü gerçekleştirilen ve oy sayım işleminin devam ettiği seçimlerde Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato'da çoğunluğu elde etme yolunda ilerliyorlar.

Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı için yapılan seçimde şu ana kadar sayılan oylara göre Cumhuriyetçi Parti 207 sandalye kazandı. Demokrat Parti'nin kazandığı sandalye sayısı ise 184. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edilebilmesi için 218 sandalye gerekiyor.

ARİZONA, GEORGİA VE NEVADA EYALETLERİNDE OY SAYIMI DEVAM EDİYOR

Senato için yapılan seçimden gelen sonuçlar ise, Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki üye sayısının 49'a ulaştığını, Demokratlar'ın ise 48 üyelik elde ettiklerini gösteriyor. Arizona, Georgia ve Nevada eyaletlerinde oy sayımı devam ediyor.

Sandıklarda kullanılan oylar sayılmış olsa da posta yolu ile gönderilmiş oyların sayımı devam ediyor ve bu oyların tamamının sayılmalarının 2 haftayı bile bulabileceği belirtiliyor.