Elon Musk 3,95 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattı

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından 3,95 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattığını SEC'e bildirdi.

Musk, toplam 19,5 milyon adet Tesla hissesi satışı gerçekleştirdi.

YAKLAŞIK 20 MİLYAR DOLAR TUTARINDA TESLA HİSSESİ SATTI

Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan Musk, bu satın alma gündeme geldiği ilk günden bu yana yaklaşık 20 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattı.

Son satışı 5-9 Ağustos tarihleri arasında yapan Musk, 6,88 milyar dolar karşılığında 7,92 milyon adet Tesla hissesi satmıştı.