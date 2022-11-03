Elon Musk’tan yeni hamle! Twitter çalışanlarının yarısını işten çıkaracak

ABD merkezli haber kuruluşu, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın 3700 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. Bu sayı, Twitter'ın toplam çalışan sayısının yaklaşık yarısı.

CUMA GÜNÜ BİLGİ VERECEK

Sosyal ağın yeni sahibinin, işten çıkarılacak personele Cuma günü bilgi vereceği de iddia ediliyor.

Elon Musk'ın şirketteki "uzaktan çalışma" politikasını bitirmeyi hedeflediğini, çalışanların artık bazı istisnalar haricinde ofise gelmelerinin isteneceği belirtildi.

Musk'ın Twitter'da ciddi işten çıkarmalar yapacağı haberi ilk olarak New York Times gazetesinde yer almıştı. Musk ise tweet'inde bu haberi yalanlamıştı.