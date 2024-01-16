Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 08:23

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı bugün belli oluyor

Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı bugün Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. Yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammı iyile��tirilecek. Emekliye refah payı düzenlemesinin de içinde olacağı yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. SGK 2024 emekli zammı için tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Emekliye ek zam ne kadar olacak? Milyonlar o saate kilitlendi. İşte masadaki refah payı ile ek ödemeli emekli kök maaş tablosu...

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı bugün belli oluyor

Emekli zammı belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası emekliye ek zam ve kök zammı zammı için iyileştirme rakamlarını açıklayacak. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur emeklisi arasında toplu sözleşme kaynaklı oluşan yüzde 11,68'lik zam farkı için çalışma yaptı.

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı bugün belli oluyor

2024'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yaklaşık 1 aylık aradan sonra Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında SSK, Bağ-Kur emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı ana gündemiyle toplanıyor. Kabine Toplantısı'nın bugün saat 14:00-15:00 sularında Külliye'de başlaması bekleniyor.

Emekli zammı düzenlemeleri için Bakan Vedat Işıkhan teknik, Bakan Mehmet Şimşek de bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Kabine'de yaklaşık 16 milyon vatandaşı ilgilendiren emekliye refah payı düzenlemesi için 2 Bakan sunum yapacak. Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak. Düşük gelir grubu gözetilecek. Rakamlar konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Kabine Toplantısı'nda emekli zammı için gündem şu şekilde:

  • En düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 7500 TL olarak uygulanıyor. Burada yeni rakam belirlenecek.
  • Emekli kök maaşları için refah payı ve kademeli zam değerlendirilecek
  • Maaş zammı düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak
  • Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak
  • Emekliye refah payı için son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.
Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı bugün belli oluyor

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 29,78'lik enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. İki emekli grubu arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının giderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapıldı.

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılması bekleniyor. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18:00-19:30 arasında düzenlemenin detaylarını açıklaması bekleniyor.

AK PARTİ YASA TEKLİFİNİ MECLİS'E SUNDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemelerin de içinde olacağı yasa teklifini hafta başında Meclis'e sundu. TBMM bugün çalışmalarına başlıyor. Ayrıca bu kanun teklifinin içerisinde asgari ücrette devlet desteğinin 700 TL'ye çıkarılması ile beraber kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Kabine sonrası kesinleşen emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için rakamlar bu kanun teklifi içerisine konulacak.

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı bugün belli oluyor

EMEKLİ ZAMMI MECLİS'TEN NE ZAMAN GEÇECEK?

TÜİK'in açıklaması sonrası emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bu orana ilaveten bir ek zam için ve en düşük emekli maaşı düzenlesi için Meclis'in onayı gerekiyor.

  • Yeni en düşük emekli maaşı ve refah payı kanun teklifine eklenecek
  • Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
  • Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak
  • Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine girecek. Bu durumda düzenlemeler 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşacak.

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı bugün belli oluyor

REFAH PAYI İLE OCAK 2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı olurken son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

Temmuz 2023'te yüzde 19,77 olarak gerçekleşen emekli zammı, yaklaşık yüzde 5 refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Refah payı Ocak 2023 döneminde ise yüzde 15 civarında olmuştu.

Ocak 2023 emekli zammı yüzde 15,38 - Refah payı yüzde 14,62 - Nihai zam oranı yüzde 30
Temmuz 2023 emekli zammı yüzde 19,77 - Refah payı yüzde 5,23 - Nihai zam oranı yüzde 25
Ocak 2024'te ise refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57

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