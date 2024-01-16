Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı bugün belli oluyor

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 29,78'lik enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. İki emekli grubu arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının giderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapıldı.

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılması bekleniyor. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18:00-19:30 arasında düzenlemenin detaylarını açıklaması bekleniyor.

AK PARTİ YASA TEKLİFİNİ MECLİS'E SUNDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye zam düzenlemelerin de içinde olacağı yasa teklifini hafta başında Meclis'e sundu. TBMM bugün çalışmalarına başlıyor. Ayrıca bu kanun teklifinin içerisinde asgari ücrette devlet desteğinin 700 TL'ye çıkarılması ile beraber kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Kabine sonrası kesinleşen emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için rakamlar bu kanun teklifi içerisine konulacak.