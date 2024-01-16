Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 08:23
Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı bugün belli oluyor
Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı bugün Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. Yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammı iyile��tirilecek. Emekliye refah payı düzenlemesinin de içinde olacağı yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. SGK 2024 emekli zammı için tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Emekliye ek zam ne kadar olacak? Milyonlar o saate kilitlendi. İşte masadaki refah payı ile ek ödemeli emekli kök maaş tablosu...