Merkez bankaları altın alımını hızlandırdı

Küresel piyasalarda yüksek petrol fiyatları ve faiz oranlarının oluşturduğu baskıya rağmen merkez bankaları altın rezervlerini artırmayı sürdürdü.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, merkez bankaları yılın üçüncü çeyreğinde 321 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Böylece 2026'nın ilk dokuz ayındaki toplam alım 675 tona yükseldi.

Üçüncü çeyrekteki alımlar, 2024 yılının sonundan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu gelişme, altın fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen merkez bankalarının değerli metale olan ilgisini koruduğunu gösterdi.

Altın, şubat ayının sonlarında başlayan İran savaşı sonrasında yaklaşık dörtte bir oranında değer kaybetti. Yükselen enerji maliyetleri ve faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasa Stratejisti John Reade, fiyatlardaki gerilemenin bazı merkez bankalarını alımlarını artırmaya yöneltmiş olabileceğini belirtti. Reade ayrıca doların uzun vadede değer kaybedeceği beklentisinin, rezervlerin altına yönlendirilmesini teşvik ettiğini ifade etti.

ÇİN VE POLONYA EN BÜYÜK ALTIN ALICILARI OLDU

Merkez bankalarının altın alımlarının yaklaşık üçte ikisi kamuoyuna açıklanmadan gerçekleştirildi. Dünya Altın Konseyi adına tahminleri hazırlayan Metals Focus, hesaplamalarında kamuya açık verilerin yanı sıra ticaret istatistikleri ve saha araştırmalarından yararlanıyor.

Açıklanan verilere göre üçüncü çeyrekte Çin 63 ton, Polonya ise 41 ton altın satın aldı. Rusya, 19 tonluk satışla dönemin öne çıkan tek büyük satıcısı oldu. Öte yandan altın yatırım fonlarına (ETF) yönelik ilgi güçlü seyrini korudu. Fonlardaki altın miktarı üçüncü çeyrekte 211 ton artarak rekor seviyeye ulaştı.

MÜCEVHERAT TALEBİNDE YÜZDE 17 DÜŞÜŞ

Altın fiyatlarındaki yüksek seviyeler ve Hindistan ile Çin'deki vergi değişiklikleri, mücevherat talebini olumsuz etkiledi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel mücevherat talebi yıllık bazda yüzde 17 azalarak 313 tona geriledi. Bu rakam, 2000 yılından bu yana kaydedilen en zayıf üçüncü çeyrek performansı oldu.

Mücevheratın yanı sıra külçe ve madeni para talebinde de düşüş görüldü. Söz konusu talep yüzde 19 azalarak 268 tona indi.

ALTIN ÜRETİMİ REKOR KIRDI, GERİ DÖNÜŞÜM GERİLEDİ

Altın arzı tarafında ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. Maden üretimi yıllık bazda yüzde 3 artarak 1.071 tonla üçüncü çeyrek rekoruna ulaştı.

Hurda altından elde edilen geri dönüşüm miktarı ise yüzde 8 düşüşle 314 tona geriledi. Böylece geri dönüşüm faaliyetleri 2023 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Çin'de külçe ve madeni para talebi yüzde 7 artarak 79 tona yükseldi. Ülkede yıl başından bu yana gerçekleştirilen toplam alımlar ise 393 tonla rekor kırdı.

Küresel veriler, mücevherat ve fiziki yatırım talebinde gerileme yaşanmasına rağmen merkez bankaları ile altın ETF'lerinin piyasaya güçlü destek vermeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.