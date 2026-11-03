Ekim ayı enflasyon oranı belli oldu!

Asgari ücret başta olmak üzere milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklileri için kritik enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı.

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2026 tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. TÜFE'deki artış, yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,23 oldu.

GIDA FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3,50

Ekim ayında en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,73, ulaştırmada yüzde 36,39, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 40,24 olarak kaydedildi.

Bu grupların yıllık enflasyona katkısı gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,81, ulaştırmada 6,10, konut grubunda ise 4,71 yüzde puan oldu.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 3,50 arttı. Ulaştırmada aylık artış yüzde 2,02, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,84 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyona gıda grubunun katkısı 0,84, ulaştırmanın 0,36, konut grubunun ise 0,34 yüzde puan oldu.

174 ALT SINIFIN 134'ÜNDE FİYATLAR ARTTI

TÜFE kapsamında incelenen 174 alt sınıfın ekim ayı verilerine göre, 134 alt sınıfta fiyat artışı görüldü. Bu dönemde 29 alt sınıfın endeksinde düşüş yaşanırken, 11 alt sınıfta değişim olmadı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK YÜZDE 28,46

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), ekim ayında aylık yüzde 2,00, yıllık yüzde 28,46 arttı.

B göstergesindeki artış, yılın aralık ayına göre yüzde 25,87, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 30,45 olarak kaydedildi.