Cevdet Yılmaz’dan enflasyon yorumu: Hedefimiz tek haneli seviyeler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 artış olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından TÜFE verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Ekonomi programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül politika yaklaşımımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanarak açıklamalarına şöyle devam etti:

KÜRESEL ENERJİ FİYATLARI VURGUSU

Tüketici enflasyonu Ekim ayında yüzde 2,58 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 seviyesinde yatay seyretmiştir. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle küresel enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, üretim ve lojistik maliyetleri kanalıyla yurt içi fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.

Gıda grubu yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükselişle yüzde 27,7 seviyesinde yatay seyrederken, yeni sezona geçişin etkisiyle yükselen giyim ve ayakkabı fiyatlarının da etkisiyle temel mal grubu yıllık enflasyonu yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Hizmet grubunda ise kira enflasyonundaki iyileşme devam ederken, yıllık hizmet enflasyonu da düşüşünü sürdürmüştür.

DIŞSAL DALGALANMALARIN ETKİLERİNİ SINIRLANDIRMAYA ODAKLANIYORUZ

Küresel ve bölgesel gelişmelerin fiyatlar üzerinde oluşturabileceği baskıların yanı sıra bu belirsizliklerin iktisadi faaliyet ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini de dikkate alarak enflasyonla mücadelemizi çok yönlü bir politika çerçevesinde yürütüyoruz. Para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki koordinasyonu güçlendirerek dışsal dalgalanmaların ekonomimize etkilerini sınırlamaya ve makroekonomik istikrarı desteklemeye odaklanıyoruz.

Bu kapsamda, fiyat istikrarına yönelik politikalarımızı üretim kapasitesini artıran, arz koşullarını iyileştiren ve maliyet baskılarını azaltan yapısal adımlarla tamamlıyoruz. Özellikle tarımsal üretimde planlama ve verimliliğin geliştirilmesi, enerji arzının çeşitlendirilmesi, konut arzının artırılması ve lojistik altyapısının iyileştirilmesi yoluyla fiyat istikrarını destekleyecek daha güçlü bir üretim ve arz yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürme hedefimiz doğrultusunda, ekonomimizde öngörülebilirliği artıran ve sürdürülebilir büyümenin temellerini güçlendiren politikalarımızla sağlayacağımız kazanımları vatandaşlarımızın alım gücüne ve yaşam standartlarına kalıcı biçimde yansıtmayı hedefliyoruz.



