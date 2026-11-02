Gümüş fiyatları dipten döndü

Geçtiğimiz haftayı yüzde 9'a yakın bir kayıpla tamamlayan gümüş fiyatları yeni haftaya yükseliş ivmesiyle başladı. Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören ons gümüş 50 doların üzerine çıkarken, gram gümüş ise 80 TL'nin üzerini gördü

GÜMÜŞ FİYATLARI TOPARLANIYOR

Gümüş fiyatlarında yeni haftada yükseliş ivmesi dikkat çekiyor. Gram gümüş 80,7481 seviyesinde işlem görürken ons gümüş 50,23 seviyesine ulaştı.

48 DOLAR KRİTİK EŞİK

Gümüş piyasasında düşüş baskısı devam ederken yatırımcılar kritik destek seviyelerine odaklandı. Analistlerin değerlendirmelerine göre 48-50 dolar bandı önemini koruyor. 48 doların aşağı yönlü kırılması durumunda 44-45 dolar bandı gündeme gelebilir. Satış baskısının derinleşmesi halinde 40 dolar seviyesi de izlenecek olası destek noktaları arasında bulunuyor.

Teknik değerlendirmelerde 45-50 dolar aralığı, uzun vadeli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Gümüşün bu bölgede tutunması ve yeniden yükselişe geçmesi durumunda fiyat hareketlerinde toparlanma görülebileceği değerlendiriliyor.

55 DOLARIN ÜZERİ TOPARLANMA SİNYALİ OLABİLİR

Analistlerin teknik değerlendirmelerine göre gümüş fiyatlarında güçlü bir toparlanma ihtimalinin artması için önce 50 dolar seviyesinin yeniden aşılması, ardından daha yüksek direnç seviyelerinin test edilmesi gerekiyor. Haftalık grafikte 55 doların üzerine çıkılması toparlanma açısından önemli bir işaret olabilirken 60 dolar üzerinde kapanış yapılması daha güçlü bir iyileşme sinyali olarak değerlendiriliyor.