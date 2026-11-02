Fon soruşturmasında 37 kişi daha parasını iade etti: 18,3 milyar lira toplandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

37 KİŞİ DAHA PARALARINI İADE ETTİ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, 37 kişinin aldıkları paraları iade ettiği ve bu kişilerden toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği kaydedildi. Tahsilatın cuma günü itibarıyla gerçekleştiği belirtildi.

İADE TUTARI 18,34 MİLYAR LİRA

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, iade edilen paraların toplam tutarı 18 milyar 340 milyon lira olarak açıklandı. Parayı iade eden kişi sayısı ise 37 oldu.