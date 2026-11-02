Altın fiyatları yeni haftada toparlanıyor

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik öne çıkıyor. Geçtiğimi hafta 4.000 dolar eşiğinin altına gerileyerek yüzde 2,5 düşüşle 3870 dolara kadar düşen ons altın yeni haftaya yüzde 1 yükseliş ile başladı.

Gram altın ise haftanın son işlem gününde 6215 TL'ye kadar düştükten sonra yeni haftada yukarı yönlü ivme sergiliyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Spot piyasada ons altın 3.915,67 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde 3.919,34 dolara kadar yükselen ons altın, 3.875,28 doları da gördü. Bir önceki günün 3.875,29 dolarlık seviyesine kıyasla ons altındaki yükseliş dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın ise 6.291,483 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde 6.297,396 TL'ye kadar yükselen gram altın, 6.223,132 TL seviyesine kadar geriledi. Gram altının önceki günkü 6.222,896 TL seviyesinden yükselmesi, haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketliliği ortaya koyuyor.

Has altın da 6.260,026 TL seviyesinde bulunurken gün içinde 6.265,909 TL'yi gördü. Cumhuriyet altını ise 42.278 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 10.286,57 TL seviyesinde işlem görürken yarım altının fiyatı 20.573,15 TL'ye yükseldi. Ziynet altın 41.020,47 TL, Ata altın ise 42.216,38 TL seviyesinde bulunuyor. Kilo altın fiyatı 1.252.772 TL olarak kaydediliyor.

22 ayar bilezik 5.695,46 TL, 18 ayar bilezik 4.558,87 TL ve 14 ayar bilezik 3.559,66 TL seviyesinde bulunuyor.

2 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 3.915,67 dolar

Gram altın: 6.291,483 TL

Çeyrek altın: 10.286,57 TL

Yarım altın: 20.573,15 TL

Ziynet altın: 41.020,47 TL

Cumhuriyet altını: 42.278 TL

Ata altın: 42.216,38 TL

İki buçuk altın: 101.419,22 TL

Gremse altın: 102.106,18 TL

Beşli altın: 206.085,86 TL

22 ayar bilezik: 5.695,46 TL

18 ayar bilezik: 4.558,87 TL

14 ayar bilezik: 3.559,66 TL

Has altın: 6.260,026 TL

Kilo altın: 1.252.772 TL