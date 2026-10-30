Petrol piyasasında iran gerilim

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 111,57 dolardan işlem görüyor. ABD'nin İran'a yönelik olası askeri adımlarına ilişkin haberler ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker olayları, küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırarak fiyatları destekledi.

Dün 111,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 110,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artarak 111,57 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 102,71 dolar oldu.

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK SALDIRI SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildiğine ilişkin haberler etkili oldu.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Beyaz Saray'da Trump'a İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgi verdi. Görüşmeye ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de katıldığı belirtildi.

WSJ'nin haberinde, Cooper'ın Trump'a brifing vermesinin "nadir görüldüğüne" dikkat çekilerek bunun, ABD'nin "önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği" değerlendirmesine yer verildi.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bir grup senatörle birlikte bilgilendirildiklerini belirtti. Murphy, söz konusu planları "delice" olarak nitelendirdi.

Murphy, "Bu, (gerilim açısından) yıkıcı bir tırmanışa yol açacak ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın muhtemelen yok olmasına neden olacaktır." yorumunu yaptı.

İran'a yönelik olası askeri adımlara ilişkin haberler, bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenebileceği ve petrol arzının aksayabileceği endişelerini artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER ENDİŞESİ

Petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'nda tankerlerle ilgili açıklamalar oldu.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), bir şirketin güvenlik görevlisinden alınan bilgiye dayanarak, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet ettiğini bildirdi.

Açıklamada, mürettebattan yaralanan olup olmadığına veya çevreye zarar verilip verilmediğine ilişkin bilgi bulunmadığı belirtildi. Bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilirken, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bulunan bir petrol tankerinin yasaklı ve güvensiz bölgede seyrederken mayına çarptığını açıkladı. Açıklamada, tankerde patlama meydana geldiği ve geminin seyrine devam edemediği ifade edildi.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Piyasalarda jeopolitik gelişmelerin yanı sıra teknik seviyeler de takip ediliyor. Teknik değerlendirmelere göre Brent petrolde 112,19 dolar direnç, 110,41 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.