Merkez Bankası PPK özeti yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Ekim 2026 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayımladı.Özette, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın ekim ayında tüketici enflasyonunu yükseltebileceği, buna karşılık enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin sürdüğü belirtildi. Merkez Bankası, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin ana eğilimdeki düşüşü teyit ettiğini bildirdi.

GIDA VE ENERJİ FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ RİSK OLUŞTURUYOR

TCMB'nin değerlendirmesine göre, ekim ayına ilişkin öncü veriler, taze meyve ve sebze fiyatları nedeniyle mevsim etkilerinden arındırılmış aylık gıda enflasyonunda yükselişe işaret ediyor. Küresel enerji fiyatlarındaki artışın da akaryakıt, tüp gaz ve katı yakıt üzerinden yurt içi enerji fiyatlarını yukarı çekmeye devam etmesi bekleniyor.

Buna karşılık, beyaz eşya ve tüketici elektroniği gibi dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışları devam etse de temel mal enflasyonunun ılımlı seyrini koruyacağı tahmin ediliyor. Hizmet enflasyonunun ise önceki aylardaki seviyelerin altında kalmakla birlikte ekimde bir önceki aya göre yükselmesi bekleniyor.

Merkez Bankası, gıda ve enerji fiyatlarındaki görünüm nedeniyle tüketici fiyatlarındaki artışın önceki aya kıyasla yükselebileceğini, ancak manşet enflasyondaki yükselişin ana eğilime etkisinin sınırlı kalacağını değerlendiriyor.

EYLÜL AYINDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 29,73'E GERİLEDİ

Tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise 1,78 puan gerileyerek yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşti.

Eylülde enerji fiyatları yüzde 6,25 yükselirken, bu artışta küresel gelişmelerin etkisiyle artan akaryakıt fiyatları belirleyici oldu. Rafineri marjlarındaki yükselişin de akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisi sürdü.

Yıllık enflasyon, enerji grubunda belirgin biçimde yükselirken temel mallarda yatay seyretti. Hizmet ile gıda ve alkolsüz içecekler gruplarında ise geriledi. B endeksinin yıllık değişim oranı 1,68 puan düşüşle yüzde 29'a, C endeksinin yıllık değişim oranı ise 1,37 puan azalışla yüzde 28,70'e indi.

ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE GERİLEME

TCMB bünyesinde takip edilen göstergeler, eylül ayında enflasyonun ana eğiliminin bir önceki aya göre gerilediğini gösterdi. Üç aylık ortalamalar bazında da düşüş kaydedildi.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 seviyesinde olan enflasyonun ana eğilimi, üçüncü çeyrekte yüzde 1,8'e geriledi. Banka, bu düşüşte vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerindeki artışların geçen yıl eylül ayında tek seferde gerçekleşmesine karşın bu yıl ağustos ve eylül aylarına yayılmasından kaynaklanan mekanik etkinin de rol oynadığını belirtti.

HİZMET ENFLASYONU YÜZDE 38 CİVARINDA

PPK özetinde, hizmet sektöründeki fiyatlama davranışının enflasyonda katılığa neden olduğu ve fiyat şoklarının etkilerinin uzun bir döneme yayıldığı ifade edildi. Eylül itibarıyla yıllık mal enflasyonu yüzde 25, hizmet enflasyonu ise yüzde 38 civarında gerçekleşti.

Hizmet grubundaki tüm alt kalemlerde yıllık enflasyon geriledi. Eğitim hizmetleri fiyatları eylülde yüzde 14,19 artarken, ulaştırma hizmetlerinde aylık artış yüzde 0,24 ile sınırlı kaldı. Kiralardaki yavaşlama eğilimi sürerken lokanta-otel grubunda ılımlı görünüm korundu.

Yurt içi üretici fiyatları eylülde yüzde 2,07 arttı. Yıllık üretici enflasyonu 0,57 puan düşerek yüzde 27,38'e geriledi. Enerji fiyatları ise aylık yüzde 3,55 artışla öne çıktı.

2027 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 23,3'E YÜKSELDİ

Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,6 seviyesinde değişmedi. 2027 yıl sonu enflasyon beklentisi ise 0,6 puan artarak yüzde 23,3'e yükseldi.

On iki ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 23,9 olurken, 24 ay sonrasına ilişkin beklenti yüzde 17,9 olarak ölçüldü. Hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 45,6 seviyesinde kaldı.

TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ YÜZDE 36'YA İNDİRMİŞTİ

Para Politikası Kurulu, 22 Ekim'deki toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'den yüzde 36'ya düşürmüştü. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 39'a, borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e indirilmişti.

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılabileceği belirtildi.