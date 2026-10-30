Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 1,25'te sabit tuttu.

BoJ'dan yapılan açıklamada, bankanın iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 1,25'te sabit bıraktığı, kararın 8'e karşı 1 oyla alındığı bilgisi verildi.

BoJ üyesi Hajime Takata, faiz artırımı yönünde oy kullandı. Hajime, Japonya'da enflasyonun kalıcı hale gelmeye başlaması nedeniyle faiz artırımlarının hızlandırılması gerektiğini savundu.

BoJ'un, borsa yatırım fonu (BYF) varlıklarını daha hızlı azaltacağı bildirilen açıklamada "Bugün gerçekleştirilen Para Politikası Toplantısı'nda banka, elindeki BYF'leri piyasa işlem hacminin yaklaşık yüzde 0,1'ine denk gelen bir ölçekte satmaya ve satış hızını yıllık yaklaşık 860 milyar yen olarak belirlemeye karar vermiştir." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca banka, yıl sonu için büyüme beklentisini yukarı yönlü güncellerken enflasyon tahminlerinde sınırlı değişikliğe gitti. Banka, yıl sonunda ülkenin enflasyondan arındırılmış büyümesini yüzde 0,6-0,7 bandından yüzde 0,7-0,8 aralığına yükseltti.

Yıl sonu çekirdek enflasyon tahmininin orta noktasını yüzde 2,5'te koruyan BoJ, tahmin aralığını yüzde 2,4-2,6'ya daralttı.

Açıklamada, Japonya ekonomisinin, Orta Doğu'daki durumun etkileri nedeniyle yer yer zayıflıklar görülse de genel olarak ılımlı toparlanma kaydettiği belirtildi.

Küresel ölçekte yapay zekayla ilgili talepteki güçlü artışın desteğiyle ihracatın sınırlı artış gösterdiği kaydedilen açıklamada, "Şirket karları yüksek seviyelerde seyretmekte olup iş dünyasının genel görünümü de daha olumlu düzeydedir. Bu koşullar altında inşaat maliyetlerindeki artıştan etkilenmesine rağmen sabit sermaye yatırımları ılımlı artış eğilimindedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, temel enflasyonun yüzde 2 civarında istikrara kavuşturulması hedefi doğrultusunda hareket edileceği belirtilerek, bu hedefe sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde ulaşılmasını sağlayacak şekilde para politikası yürütüleceğinin altı çizildi.