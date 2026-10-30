Fon mağdurlarına ara ödeme bugün başlıyor

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına yönelik yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yatırımcıların beklediği ara ödemeler bugün başlıyor. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek, fonlardan hukuka aykırı şekilde çıkarılan varlıkların geri kazanılması ve sorumlulardan tahsil edilecek tutarların yatırımcı alacaklarının karşılanmasında kullanılması sağlanacak. Bugün 125 milyar TL olarak öngörülen net yatırım tutarı yatırımcılara ödenecek.

EN DÜŞÜKTEN BAŞLAYACAK

Olağanüstü tasfiye kapsamında, 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler, en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek. Bu ödemeler, fonlarda kalan bakiyeler, gönüllü iadeler ve hızlı bir şekilde nakde çevrilebilecek kaynaklar olmak üzere üç kaynaktan karşılanacak. Söz konusu kaynaklarla yapılacak ödemelerin 1-2 hafta içerisinde, kasım ayı ortalarına doğru tamamlanması bekleniyor.

ÇEKİLEN TUTAR DÜŞÜLECEK

Yatırımcıların ödeme hakları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve tasfiye ile görevlendirilen kuruluşların kayıtları karşılaştırılarak belirlenecek. 17 Eylül ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya pay fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemlerde, katılma payları bloke edilen yatırımcılar da düzenlemeden yararlanabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar, 1 milyon lira ve üzerindeki yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme üst sınırı olarak uygulanacak. Yatırımcının fona yaptığı nakit girişleri ve fondan gerçekleştirdiği nakit çıkışları, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınarak güncellenecek. Hesaplamada nakit giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği tarihler dikkate alınacak. Yatırımcının fondan çektiği tutarlar, ilk giren ilk çıkar yöntemiyle hesaplamadan düşülecek.

ADİL VE ŞEFFAF OLACAK

SPK tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 7596 sayılı Kanun kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı ile tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar da belirlenmişti.

68 MİLYAR TL ÖDENDİ

Tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak, 31 fonun 27'sinin tasfiye işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda, toplam 26 bin 152 adet hesaba 27.2 milyar lira ödendi. Grubun kalan 4 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. A1 Kapital, Bulls, Pardus ve Hedef adlı şirketler ve bunların altındaki 93 fonun ödemeleri yapılmış durumda. Böylece, tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 38'e düşerken, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira tasfiye ödemesi yapıldı.

ÖNCELİK PARA PİYASASI FONLARINDA

Ara ödemelere öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanacak.

Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiyesine başlanacak.

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarı aşmayacak şekilde ödeme yap-ı labilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan yat-ı rımcılar için ise ara ödeme üst sınırı 1 milyon lira olacak.

Para piyasası fonları dışındaki fonlarda yapılacak ara ödemeler, kanunda öngörülen diğer sınırlamalara da tabi olacak.

Yatırımcılara yapılacak ara ödemeler, nihai tasfiye alacaklarından mahsup edilecek.

Net yatırım tutarı enflasyona göre hesaplanacak.

Fon malvarlığının nakde çevrilmesi sonucunda elde edilen tutarın yatırımcıların alacaklarını karşılamaya yetmemesi durumunda, net yatırım tutarının belirlenmesinde enflasyon etkisi dikkate alınacak.

Yatırımcıların fonlara yaptığı nakit girişleri ve fonlardan gerçekleştirdiği çıkışlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE ) değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınarak güncellenecek.

Para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda ödeme sırası, fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğüne oranına göre belirlenecek. Ödemelere, bu oranı en yüksek olan fondan başlanacak.

Aynı veya yakın karşılama oranına sahip fonlar arasında ise mevcut nakitle ara ödeme tutar ı karşılanabilecek yatırımcı sayısının en fazla olduğu fon dikkate alınarak ödeme sırası belirlenecek.