Vergi işlemlerinde 7/24 hizmet dönemi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi sisteminde dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla yapay zeka destekli Dijital Mükellef Temsilcisi Projesi'ni uygulamaya alacak. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedeflere göre, mükelleflere 7 gün 24 saat gerçek zamanlı hizmet sunacak yeni nesil dijital uygulamalar geliştirilecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SOHBET ROBOTU GELİYOR

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre GİB, vergi sisteminin dijital dönüşüme uyumunu hızlandırmak ve risklere karşı gerekli önlemleri daha hızlı alabilmek için fiziki, beşeri ve teknolojik altyapısını geliştirecek.

Bu kapsamda, Dijital Mükellef Temsilcisi Projesi (Yeni GİBİ) hayata geçirilecek. Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilecek özelleştirilmiş sohbet robotu, günün her saatinde mükelleflere hizmet verecek.

Vergi dairelerinde düzenlenen belgelerin elektronik ortama aktarılması çalışmalarına devam edilecek. Tebligat süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için de yeni adımlar atılacak.

GİB'İN İNTERNET SİTESİ VE MOBİL UYGULAMASINA YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Vergi hizmetlerinde teknolojik imkanların daha etkin kullanılması hedeflenirken, vergi mevzuatının yapay zeka altyapısına entegrasyonu tamamlanacak. Bu sistemin gib.gov.tr adresinde uygulamaya alınması planlanıyor.

Ayrıca GİBMOBİL uygulamasına da yapay zeka entegrasyonu yapılacak. Böylece mükelleflere sunulan hizmetlerin ve dijital uygulamaların etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

VERGİ İSTİSNALARI VE MUFİYETLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Vergi politikalarında da çeşitli düzenlemeler öngörülüyor. Program kapsamında vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.

Borçlu mükelleflere yönelik takip işlemleri güçlendirilecek. Kamu alacaklarının Hazineye aktarılmasının hızlandırılması için çalışmalar sürdürülecek.

Kayıt dışılıkla mücadelede ise yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojik imkanlardan yararlanılacak. Risk analizine dayalı denetim faaliyetlerinin, ilgili tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülmesi hedefleniyor.

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamu mali yönetiminin dijital altyapısının güçlendirilmesine yönelik hedefler de yer aldı.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nde yapay zeka destekli erken uyarı ve tahminleme altyapısı oluşturulacak. Kamu e-fatura uygulamasının kapsamı mali kontrol ve veri analitiğini destekleyecek şekilde genişletilecek.

Kamu Personel Ödeme Sistemi'nin istihdam türü ve kamu idaresi bazında yaygınlaştırılması planlanırken, e-tahsilat ve e-teminat uygulamalarının kapsamı da genişletilecek.

Tasarruf tedbirlerine uyumun artırılması amacıyla risk esaslı izleme ve veri analitiğine dayalı denetimler sürdürülecek. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin belediyelerde yaygınlaştırılması tamamlanacak. Döner sermayeli işletmelerin mali yönetim altyapısını güçlendirmek için mevzuat güncellenecek ve sistem entegrasyonu çalışmaları yürütülecek.

KAMU TAŞITLARINDA YERLİ VE ÇEVRECİ ARAÇLAR ÖNCELİKLİ OLACAK

Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla satın alma ve taşınmaz malların kayıt ve takibine yönelik Tedarik Varlık Yönetim Sistemi'nin kullanım alanı genişletilecek.

Mali istatistiklerin derlenmesi ve izlenmesi için geliştirilen Mali Analiz ve Kurumsal Raporlama Otomasyon Sistemi uygulamaya alınacak.

Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri doğrultusunda gözden geçirilecek. Taşıt ihtiyaçlarının öncelikle geçici tahsis veya ihtiyaç fazlası araçların devri yoluyla karşılanması planlanıyor. Yeni taşıt alımlarında ise ekonomiklik esas alınarak yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.