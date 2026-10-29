2027 tarım destekleri açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünün üretim gücünü artırmak ve yetiştiriciliği daha verimli hale getirmek amacıyla 2027 yılında sağlanacak destekleri artırmayı hedefliyor. Gelecek yıl hayvancılığa ayrılması planlanan kaynağın 52 milyar 504 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan verilere göre, tarımsal destekleme bütçesinde de önemli bir artış bekleniyor. Hayvancılık desteklerinin yanı sıra mera alanlarının iyileştirilmesi, hayvan sağlığının korunması ve tarımsal üretimde karşılaşılan risklerin azaltılması için yürütülen çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

TARIMSAL DESTEK BÜTÇESİ 235 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK

2026 yılı sonunda tarımsal destekleme bütçesinin 167,6 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. 2027 yılı için planlanan tarımsal destekleme kaynağının ise yüzde 40,2 artışla 235 milyar liraya yükselmesi bekleniyor.

Hayvancılık sektörü de bu artıştan önemli ölçüde pay alacak. 2026 yılında 36 milyar 616 milyon lira seviyesinde gerçekleşmesi öngörülen hayvancılık desteklerinin, 2027 yılında yüzde 43,4 artırılarak 52 milyar 504 milyon liraya çıkarılması hedefleniyor.

Ayrılması planlanan kaynakla hayvansal üretimde kapasitenin güçlendirilmesi, yetiştiricilik faaliyetlerinde verimliliğin yükseltilmesi ve ürün kalitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

HAYVANCILIK DESTEKLERİNDE YENİ UYGULAMALAR

Hayvan sağlığının korunması, üretim verimliliğinin artırılması ve planlı üretim modelinin desteklenmesi amacıyla hayvancılık desteklemelerinde yeni düzenlemeler yapıldı.

2024-2026 yıllarında uygulanacak hayvancılık desteklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 7 Eylül 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yeni kararla güncellendi.

Düzenleme kapsamında, embriyo transferi ve cinsiyeti belirlenmiş sperma uygulamaları sonucunda doğan buzağı ve malaklar için ilave destek katsayıları belirlendi. Genomik test uygulanan damızlık dişi buzağılar da ek destek kapsamına alındı.

Bunun yanı sıra göçer sevk kontrol noktalarında ve hastalıktan ari işletmelerde doğan kuzu ve oğlaklar için ilave katsayı uygulaması getirildi. Mesleki yeterlilik belgesine sahip toplayıcılar aracılığıyla pazarlanan çiğ süt de bu uygulama kapsamında değerlendirilecek.

MERA ISLAHIYLA OT VERİMİ VE KALİTESİ ARTIRILACAK

Hayvancılıkta kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak ve mera alanlarını uzun vadede korumak amacıyla ıslah çalışmalarına devam ediliyor.

Öncelikle mera alanlarının tespit edilmesi ve sınırlarının belirlenmesine yönelik işlemler yürütülüyor. Bu çalışmaların ardından meralardaki ot miktarının ve kalitesinin artırılması için iyileştirme uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Projeler kapsamında otlatmayı kolaylaştıracak yapıların da yer almasıyla mera ıslahının daha kapsamlı yürütülmesi hedefleniyor. Böylece hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacına katkı sağlanması ve mera kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

HAYVAN HASTALIKLARINA KARŞI AŞI ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılan veteriner aşılarının üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırımlar da sürüyor.

Bu kapsamda Ankara'da bulunan Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yeni bir aşı üretim tesisi kurulması için çalışmalar yürütülüyor. Tesisin, hayvan sağlığının korunmasına yönelik üretim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Zirai don zararları için üreticilere yaklaşık 47 milyar lira aktarıldı

Geçen yıl meydana gelen zirai don olayının tarımsal üretimde oluşturduğu kayıpların karşılanması amacıyla üreticilere hem sigorta tazminatı hem de doğrudan destek ödemesi yapıldı.

Devlet destekli tarım sigortası bulunan çiftçilere 23,1 milyar lira hasar tazminatı ödendi. Ayrıca 2025 yılında yaşanan zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 23,86 milyar liralık destek sağlandı.

Böylece zirai don nedeniyle zarar gören üreticilere sigorta ve destekleme ödemeleri aracılığıyla aktarılan toplam kaynak yaklaşık 47 milyar liraya ulaştı.

DON RİSKİNE KARŞI TARIM SİGORTALARINDA DEVLET DESTEĞİ YÜZDE 70'E YÜKSELDİ

2026 yılında tarım sigortalarında yapılan değişikliklerle bitkisel üretimde don riskine karşı uygulanan devlet prim desteği yüzde 70'e çıkarıldı.

Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişne üretiminde kış donu riskine karşı sigorta kapsamı genişletildi. Bu ürünlerde belirli seviyelerdeki verim kayıplarını karşılamaya yönelik Temel Sigorta Paketi de uygulamaya alındı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) verilerine göre, 3 Ekim 2026 itibarıyla düzenlenen poliçe sayısı 2,25 milyona ulaştı. Aynı dönemde üreticilere yönelik devlet prim desteği 23,6 milyar lira olurken, gerçekleştirilen tazminat ödemeleri 11,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.