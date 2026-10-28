Platin piyasasında çift yönlü baskı

Platin vadeli işlemleri, yüksek faiz ortamının faiz getirisi bulunmayan kıymetli metaller üzerindeki baskısı ve 2026 yılına yönelik arz fazlası beklentileriyle geriledi. Ons başına 1.540 dolar seviyesinin altına inen platin fiyatları, Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Emtia piyasasında platin fiyatları üzerinde yüksek borçlanma maliyetleri ve talep görünümündeki zayıflama etkili oluyor. Orta Doğu'da artan askeri gerilimin enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü risk oluşturması, küresel enflasyona ilişkin endişeleri de artırıyor. Enflasyon baskısının güçlenmesi, büyük merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini destekliyor.

Piyasalarda bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı yakından takip edilirken, yüksek faiz ortamının platin gibi faiz getirisi sağlamayan varlıklara yönelik yatırım iştahını sınırladığı değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, platin fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ ZAYIFLAMA PLATİN TALEBİNİ SINIRLIYOR

Platin piyasasında talep görünümünü etkileyen önemli unsurlardan biri de otomotiv sektöründeki gelişmeler olarak öne çıkıyor. Taşıt finansmanı maliyetlerinin yükselmesi ve yakıt fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, otomobil satışları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, araçların egzoz gazı arıtma sistemlerinde kullanılan katalizörlere yönelik platin talebini de olumsuz etkiliyor.

Sektör verilerine göre otomotiv kaynaklı platin talebinde yüzde 4'lük düşüş öngörülüyor. Sanayi kullanımında ise yüzde 5'lik artış beklentisi bulunuyor. Ancak sanayi talebindeki büyümenin, otomotiv sektöründen kaynaklanan daralmayı tamamen telafi edemeyebileceği değerlendiriliyor. Bu görünüm, platin piyasasında toplam talebe ilişkin beklentileri zayıflatıyor.

WPIC'DEN 2026 YILI İÇİN 265 BİN ONS ARZ FAZLASI TAHMİNİ

Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC) tarafından yayımlanan değerlendirmeler, platin piyasasında arz ve talep dengesine yönelik beklentilere dikkat çekiyor. Yatırım fonlarından yaşanan çıkışlar ve mücevher sektöründeki talep zayıflığı, piyasa görünümü üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında bulunuyor.

WPIC projeksiyonlarına göre, 2026 yılı genelinde platin piyasasında 265 bin ons arz fazlası oluşması bekleniyor. Talebin zayıflaması ve stokların birikmesiyle ilişkilendirilen bu beklenti, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Yatırım fonlarından sermaye çıkışlarının devam etmesi ve mücevherat talebindeki daralma da platin piyasasında arz fazlası beklentisini destekliyor. Yüksek faiz ortamı, otomotiv sektöründeki talep kaybı ve beklenen arz fazlası birlikte değerlendirildiğinde, platin fiyatlarının seyrinde küresel para politikaları ile sanayi talebine ilişkin gelişmelerin belirleyici olması bekleniyor.