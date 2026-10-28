Fon Koordinasyon Kurulu 8.kez toplandı: Fon sayısı 131’den 38’e düştü

8'inci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tasfiye sürecindeki fonların sayısının 131'den 38'e düştüğü ve toplam 68 milyar TL tutarında ödeme yapıldığı bildirildi.

7596 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Açıklamaya göre, önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesi ile ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması amacıyla hazırlanan 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun kapsamında SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı kararıyla tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

27,2 MİLYAR TL 26 BİN 152 HESABA ÖDENDİ

SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından kurulan fonlara ilişkin işlemlerde önemli ilerleme kaydedildi.

Açıklamada, 31 fondan 27'sinin tasfiye işlemlerinin 23 Ekim 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda toplam 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar TL ödeme yapıldı. Aynı grupta yer alan kalan 4 fonun tasfiye çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

TASFİYE SÜRECİNDEKİ FON SAYISI 38'E DÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı açıklamasında, tasfiye sürecinin genel bilançosuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Başından bu yana tasfiye sürecindeki fonların sayısı 131'den 38'e geriledi. Toplam 71 bin 899 hesaba 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan hesaplara iadelerin sürdüğü kaydedildi.

İLK ARA ÖDEMELER 30 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), fon soruşturmasına konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler, şüpheli işlemler ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve SPK'nın ilgili kararıyla süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlamasının öngörüldüğü bildirildi.

YENİ SORUNLARIN ÖNLENMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME HAZIRLANACAK

Benzer sorunların yeniden yaşanmaması amacıyla yapısal adımları içerecek bir kanun teklifi taslağı üzerinde teknik hazırlıkların hızlandırılacağı belirtildi.

Sektör paydaşlarıyla istişare edilerek olgunlaştırılacak taslağın, Meclisin takdirine sunulacağı ifade edildi.

İletişim Başkanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan şu açıklama şu şekilde:

"Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27.10.2026 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7596 sayılı Kanun kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı ile tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar da belirlenmiştir. SPK'nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 27'sinin tasfiye işlemleri 23.10.2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 26.152 adet hesaba 27,2 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 4 fonunun tasfiyesine ilişkin çal��şmalar devam etmektedir. Böylece, başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 38'e düşmüş, 71.899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır. TMSF nezdinde oluşturulan hesaplara iadeler devam etmektedir.

MASAK, fon soruşturmasına konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler ve gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve ilgili SPK usul ve esas Kararı ile süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamında bulunan fonlarla ilgili olarak, ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülmektedir. Diğer yandan, bir daha benzer sorunların yaşanmaması adına yapısal adımları içerecek Kanun Teklif taslağı konusunda teknik hazırlıklar hızlandırılacaktır. Sektör paydaşları ile istişare edilerek olgunlaştırılacak taslak, Meclisimizin takdirine sunulacaktır."