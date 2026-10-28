Dış ticaret açığı 5,16 milyar dolara geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2026 yılı eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,3, ithalat ise yüzde 5,6 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,4'e yükselirken, dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 25,8 azalarak 5 milyar 163 milyon dolar oldu.

İHRACAT 26 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Genel ticaret sistemine göre Türkiye'nin ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,6 artışla 31 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Ocak-eylül döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 210 milyar 952 milyon dolara, ithalat yüzde 5,3 yükselerek 281 milyar 919 milyon dolara ulaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA EYLÜLDE GERİLEME

Eylül ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayındaki 6 milyar 957 milyon dolardan yüzde 25,8 azalarak 5 milyar 163 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yükseliş gösterdi. Eylül 2025'te yüzde 76,4 olan oran, Eylül 2026'da yüzde 83,4'e çıktı.

Buna karşılık ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 67 milyar 163 milyon dolardan 70 milyar 967 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 74,9'dan yüzde 74,8'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 10,5 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, ihracat eylül ayında yıllık bazda yüzde 10,5 artarak 21 milyar 167 milyon dolardan 23 milyar 385 milyon dolara yükseldi.

Aynı kapsamda ithalat yüzde 6,7 artışla 22 milyar 430 milyon dolardan 23 milyar 926 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı 541 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu kalemlerde dış ticaret hacmi yüzde 8,5 artarak 47 milyar 310 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 97,7 oldu.

İMALAT SANAYİ İHRACATINDAKİ PAYINI KORUDU

Ekonomik faaliyetlere göre değerlendirildiğinde, eylül ayında toplam ihracatın yüzde 93,4'ünü imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 oldu. Aynı dönemde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak kayıtlara geçti.