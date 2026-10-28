Altında kısa vadeli düşüş uyarısı

Altın fiyatlarında yaşanan son düşüşe rağmen JPMorgan Private Bank, uzun vadeli yükseliş beklentisini sürdürüyor. Banka, ons altının 2027 yılının ortasında 4.500 dolara, yıl sonunda ise 5.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Ancak uzmanlara göre kısa vadede fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskı devam edebilir.

ALTINDA KISA VADELİ RİSKLER SÜRÜYOR

JPMorgan Private Bank'ın Asya faiz ve döviz stratejisi başkanı Yuxuan Tang, son satış dalgasının ardından altın piyasasında likiditenin zayıf kaldığına dikkat çekti. Faiz oranlarının yükselişini sürdürebileceğini belirten Tang, bu durumun değerli metal üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Tang'a göre faizlerin zirve seviyelerine ulaşması, altın fiyatlarının güçlü bir taban oluşturması açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerini ve merkez bankalarının para politikalarını yakından izlemesi gerekiyor.

ONS ALTIN ZİRVESİNDEN YAKLAŞIK YÜZDE 13 GERİLEDİ

Altın fiyatları, ağustos ayının sonlarında gördüğü zirvenin ardından yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Geçen hafta ons fiyatının 4.000 doların altına inmesi, piyasadaki satış baskısının boyutunu ortaya koydu.

Yuxuan Tang, 4.000 dolar seviyesinin altında teknik destek noktalarının sınırlı olmasının fiyat hareketlerini daha kırılgan hale getirebileceğini belirtti. Altının yıl boyunca bu seviyenin üzerinde kalmasında merkez bankalarının gerçekleştirdiği alımların önemli rol oynadığını da vurguladı.

Yıl sonuna doğru işlem hacimlerinin azalması ihtimali de piyasadaki dalgalanma riskini artırıyor. Likiditenin zayıflaması durumunda, alım ve satım hareketlerinin fiyatlar üzerinde daha belirgin etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

JPMorgan Private Bank'ın değerlendirmesine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası altının önümüzdeki dönemdeki performansı açısından kritik önem taşıyor. Banka, Fed'in aralık ayında ve 2027'nin ilk çeyreğinde faiz artırımlarına devam etmesini bekliyor.

Bu senaryoda, yüzde 5'in biraz üzerinde bulunan 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin yıl ortasında yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 aralığında zirve yapacağı öngörülüyor.

Yükselen tahvil getirileri ve faiz beklentileri, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde kısa vadeli baskı yaratabilir. Buna karşılık, faiz artışlarının sona ermesiyle birlikte piyasa koşullarının altın lehine değişebileceği düşünülüyor.

JPMORGAN'IN 2027 ALTIN HEDEFİ: 5.000 DOLAR

Yuxuan Tang, Fed'in sıkı para politikası dönemini tamamlamasının ardından altın fiyatlarında 2027'nin ilerleyen aylarında güçlü bir yükseliş görülebileceğini belirtiyor.

JPMorgan Private Bank'ın öngörüsüne göre ons altının 2027 ortasında 4.500 dolara, yıl sonunda ise 5.000 dolara ulaşması mümkün. Bu beklenti, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen bankanın uzun vadeli altın görünümünü olumlu değerlendirdiğini gösteriyor.

Tang, kısa vadeli fiyat hareketlerine dayanabilecek uzun vadeli yatırımcılar açısından altının cazibesini koruduğuna da dikkat çekiyor.

WALL STREET'TE ALTIN BEKLENTİLERİ FARKLILAŞIYOR

Altının kısa vadede nasıl bir seyir izleyeceği konusunda uluslararası finans kuruluşları arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. Amundi, altın fiyatlarında toparlanma bekleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Standard Chartered Plc ise ons altının 3.886 dolar seviyesindeki direncin üzerinde kalamaması halinde teknik görünümün zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Farklı tahminler, altın piyasasında kısa vadeli yön konusunda belirsizliğin sürdüğünü ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde faiz kararları, tahvil getirileri, merkez bankalarının altın alımları ve piyasa likiditesi fiyatların seyrinde etkili olmaya devam edebilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 6 bin 487 TL

ÇEYREK ALTIN: 10 bin 606 TL

YARIM ALTIN: 21 bin 221 TL

CUMHURİYET ALTINI: 43 bin 684 TL

ONS ALTIN: 4 bin 48 dolar