Altın Fed öncesi düşüşte

Altın fiyatları Fed faiz kararının açıklanacağı 28 Ekim 2026 Çarşamba gününe düşüş eğilimiyle başladı. Spot piyasada ons altın 4.045,02 dolar seviyesinde işlem görürken gram altının fiyatı 6.481,466 TL olarak kaydedildi. Ons altın yüzde 0,37, gram altın ise yüzde 0,29 değer kaybetti. Gram altındaki günlük değişim 19,148 TL düşüş yönünde gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ons altın 4.059,92 dolar seviyesindeki önceki kapanışının ardından 4.045,02 dolara geriledi. Gün içinde 4.070,78 doları gören ons altın, 4.043,05 dolara kadar düştü.

Gram altın ise 6.500,614 TL seviyesindeki önceki kapanışının altına indi. Gün içinde 6.522,973 TL'ye kadar yükselen gram altın, 6.478,30 TL seviyesine kadar geriledi. Güncel fiyat 6.481,466 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10.597,20 TL, yarım altın 21.194,39 TL ve ziynet altın 42.259,16 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise diğer altın türlerinden ayrışarak yüzde 0,60 yükseliş kaydetti ve 43.434 TL seviyesine ulaştı.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 10.597,20 TL, yarım altın 21.194,39 TL seviyesinde bulunuyor. Ziynet altın 42.259,16 TL, Cumhuriyet altını 43.434 TL ve Ata altın 43.655,19 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bileziğin fiyatı 5.889,58 TL olurken 18 ayar bilezik 4.714,24 TL, 14 ayar bilezik ise 3.680,98 TL seviyesinde bulunuyor.

SPOT PİYASADA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 4.045,02 dolar

Gram altın: 6.481,466 TL

Çeyrek altın: 10.597,20 TL

Yarım altın: 21.194,39 TL

Ziynet altın: 42.259,16 TL

Cumhuriyet altını: 43.434 TL

Ata altın: 43.655,19 TL

İki buçuk altın: 104.875,78 TL

Gremse altın: 105.586,14 TL

Beşli altın: 213.109,64 TL

22 ayar bilezik: 5.889,58 TL

18 ayar bilezik: 4.714,24 TL

14 ayar bilezik: 3.680,98 TL

Has altın: 6.449,059 TL

Kilo altın: 129.408 TL

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın 6.441,23 TL alış ve 6.520,61 TL satış fiyatıyla işlem görürken çeyrek altın 10.552 TL alış ve 10.628 TL satış seviyesinde bulunuyor. Yarım altın 21.104 TL alış ve 21.249 TL satış, tam altın ise 42.078 TL alış ve 42.362 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Diğer altın türleri ve piyasalardaki güncel fiyatlar şöyle: