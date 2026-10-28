2027 yılı bütçe teklifi belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM ve bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin komisyon üyelerine sunum yaptı.

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefleriyle ilgili, "Cumhuriyet tarihimizin en önemli meselesi olan terör sorununu halletmek ve bu prangadan kurtulmak için çok önemli ve samimi bir çalışmayı başlattık. 21 uzun toplantının sonunda komisyon çalışmalarına katılan 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla rapor kabul edildi. Bir kez daha burada emeği geçen bütün siyasi partilere teşekkürü bir borç biliyorum. 'Terörsüz Türkiye' sadece siyasi bir slogan ya da bir temenni değil, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte güçlü bir ülke olarak yoluna devam edebilmesi için de önemli bir hedeftir.

Bu hedef çerçevesinde çok ciddi mesafeler alındı. Uluslararası alanda da 'Türkiye modeli' olarak nitelendirdiğimiz bu model, bütün çevreler tarafından takdirle izleniyor ve inşallah 'Terörsüz Türkiye'nin tesis edilmesiyle birlikte 'Terörsüz Bölge'nin de inşa edilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede Suriye'nin toprak bütünlüğü, devletin egemenliği ve yeni kurulmuş olan Suriye yönetiminin başarısı için terör örgütünün uzantısı olan PYD'nin entegrasyon sürecine olumlu katkılar sunması ve Suriye'deki devletin parçası haline gelmesiyle çok taraflı, tüm mezheplerin temsil edildiği bir devlet yapısına geçmesi hem Suriye'yi rahatlatmış hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine büyük bir imkan sağlamıştır. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ın Şengal bölgesinde direniş birliklerinden yaklaşık 4 bin kişinin Irak merkezi yönetimine silahlarını devretme sürecine başlaması ve bununla birlikte silahlı milis güçlerinin de silahlarını devredeceği bir döneme başlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'İZLEME KOMİSYONU'NU EN KISA SÜREDE KURACAĞIZ'

Komisyon raporu doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasada yer alan adımların hayata geçirildiğini belirten Kurtulmuş, "TBMM'de sürecin izlenmesine ilişkin tüm partilerin katılımıyla İzleme Komisyonu'nu en kısa süre içerisinde kuracağız. Bu konu ile ilgili partilerle müzakerelerimizi yapıyoruz. Meclis'teki İzleme Komisyonu'nun 3 tane temel görevi olacaktır. Bunlardan ilki kanunun tatbikini yakından takip etmektir.

İkincisi, terör örgütünün silahsızlanma ve fesih süreciyle ilgili bütün süreci izlemektir. Üçüncüsü ise karar ve dosya bazlı kararların da takip edilmesini hukuk ölçüsü içerisinde temin etmek ve ihtiyaç duyulursa yeni birtakım yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için de çalışmaları sürdürmek olacak. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki kurul ile Meclis'teki İzleme Kurulu ve diğer devlet kurumları yakın iş birliği içerisinde olacaktır. Bu İzleme Kurulu'nun önemi şudur; dünyadaki bütün çatışma çözümlerinde örgütler ile devlet arasındaki süreci takip eden ya başka bir devlet vardır ya da başka uluslararası kuruluşlar vardır.

'Türkiye modeli' dediğimiz bu modelde böyle bir şey olmayacak. Bir üçüncü göze ihtiyaç yok. Bütün süreçlerin hepsi TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ve milletin iradesi olacak. Dolayısıyla, bu sürecin de çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Süreç başarıyla ve hakikaten fevkalade üstün bir koordinasyonla rotasında devam ediyor. Ümit ederim ki Türkiye'nin ayaklarına pranga olarak vurulmuş bu terörden Türkiye ilanihaye kurtulacaktır" diye konuştu.

'EN YOĞUN PARLAMENTOLARIN BAŞINDA TBMM GELİYOR'

Kurtulmuş, TBMM'nin parlamenter diplomasiyi en iyi kullanan parlamentolardan biri olduğunu ve Türkiye'yi bütün uluslararası platformlarda temsil ettiğini söyledi. Türkiye'nin birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptığını kaydeden Kurtulmuş, yasama faaliyetlerine ilişkin de bilgiler verdi. Kurtulmuş, "Öncelikle 28'inci dönemde Başkanlığımıza 4 bin 3 kanun teklifi sunuldu. Genel Kurul gündemine alınan 264 tekliften 142'si kanunlaşmıştır.

Yine, teklif Destek Büromuzda 920 taslak siz milletvekillerimizin talepleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin 89 teklif için inceleme raporları hazırlanmış, ayrıca 2 bin 408 teklif hakkında da 72 inceleme raporu düzenlenmiştir. İkili temaslarımızın hepsinde dünya parlamentolarının yöneticileriyle, başkanlarıyla konuşuyoruz. Gerçekten en yoğun çalışan, saysanız bir elin parmakları arasında yer alacak parlamentoların başında TBMM geliyor. TBMM Genel Kurulu'nda 380 birleşim, 1803 oturum, yaklaşık 2 bin 911 saat toplantı ve 104 bin sayfayı geçen tutanak hazırlanmıştır.

Ayrıca, ilgili komisyonlardaki görüşmelerle birlikte 94 bin 261 sayfa da kayıt oluşturulmuştur. Diğer tutanak hizmetleriyle birlikte bu dönemde Meclisimizin tutanakları yaklaşık 211 bini aşkın bir sayfaya ulaşmıştır. Yine, Meclis'imizde alınan kararlar ve ortak bildiriler arasında kabul edilen 15 metinden 9'u İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölge ülkelerine yönelik saldırganlığıyla ilgilidir. Ayrıca çeşitli konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi 142 karara imza atmıştır. Yasama dokunulmazlıkları bakımından 692'si önceki dönemden kalma 1096 dosya komisyonda beklemektedir" dedi.

YÜZDE 72'LİK BÖLÜM HARCANMIŞTIR'

2025 yılı için TBMM'ye ayrılan başlangıç ödeneğinin 17 milyar 817 milyon 190 bin lira olduğunu ve yıl içindeki revizyonlarla 15 milyar 464 milyon 925 bin lira ile yüzde 99,8 oranında gerçekleştiğini vurgulayan Kurtulmuş, "2026 yılı ödeneği 27 milyar 235 milyon 264 bin lira olarak kanunlaşmıştır, revizyonlarla 26 milyar 817 milyon 506 bin liraya ulaşmıştır. Sunuşa esas veriler itibarıyla 19,2 milyar lira, yani yüzde 72'lik bölüm harcanmıştır. Yıl sonuna kadar ayrılan kaynağın tamamına yakınının kullanılacağını öngörmekteyiz. 2027 yılı için teklif ettiğimiz toplam tutar 33 milyar 787 milyon liradır. Stratejik plandaki amaçlar doğrultusunda hizmetleri öncelendirdik, kaynak kullanımında verimliliği ve tasarruf tedbirlerini esas aldık" ifadelerini kullandı.

Bütçeden Kamu Denetçiliği Kurumu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na ayrılan hazine yardımlarına işaret eden Kurtulmuş, "2027 yılı teklifimiz 2026 başlangıç ödeneğine göre yüzde 24,1 artış göstermektedir. Anılan 2 kurumun payları hariç tutulduğunda önceki yılın 25 milyar 181 milyon liralık başlangıç tutarına karşılık 30 milyar 83 milyon lira teklif ediyoruz, karşılaştırılabilir artış oranı ise yüzde 22,3'tür. Ödeneklerin hangi hizmetlere ait olduğunu açık biçimde göstermek için ayrımı özellikle dikkatinize sunuyorum. Orta Vadeli Program büyüklükleri esas alındığında 41 genel bütçeli idare arasında 26'ncı sıradayız. Çok yıllı hazırlık çerçevesinde 2028 yılı 36 milyar 785 milyon, 2029 yılı 39 milyar 863 milyon lira olarak öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemin hizmetlerinin mali imkanlarla uyumlu biçimde planlanmasına devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş'un, bütçeye ilişkin sunumunun ardından toplantı milletvekillerinin görüş ve değerlendirmeleriyle devam ediyor.