Dev şirketten altın tahmini

Altın fiyatları son zamanlarda hareketli bir grafik çiziyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi sonrasında değer kaybeden değerli metal için Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'den yeni bir tahmin geldi.

ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Şirkete göre, altın yüzde 10 yükselerek 4 bin 500 dolar seviyelerine kadar yükselebilir. Amundi Yatırım Enstitüsü Çoklu Varlık Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli, altın piyasasında en kötü dönemin geride kalmış olabileceğini ifade etti. Ayrıca şirket daha önce açıkladıkları 5 bin dolar tahmininin gerçekleşmesinin artık zor olduğunu açıkladı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Eylül ayından bu yana yüzde 10 değer kaybeden altın, 4 bin doların altına kadar geriledi. Değer kayıplarında yapay zeka bağlantılı yatırımlarda başlayan satışların diğer piyasalara yayılması ve BD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

MERKEZ BANKALARI ETKİLİ OLACAK

Amundi, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurların devam ettiğini değerlendiriyor.

Şirkete göre, makroekonomik belirsizliklere karşı korunma ihtiyacı ve merkez bankalarının altın alımları, değerli metale yönelik talebi desteklemeyi sürdürebilir.

Bu kapsamda yatırımcıların, Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanacak üçüncü çeyrek merkez bankası altın alım verilerini yakından izlemesi bekleniyor.

ABD'den gelecek enflasyon verileri de Fed'in 2027 yılı para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.