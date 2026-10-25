TCMB’den özel sektör kredileri için kolaylık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ticari kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilerin kapsamını genişletti. Bankalara gönderilen yazıya göre, bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettikleri borçlanma araçlarının geri ödemesi için kullandırılacak krediler, belirli koşullarla kredi büyüme sınırından istisna edildi.
İstisna, yıl sonuna kadar itfası gerçekleşecek borçlanma araçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılacak TL kredileri kapsıyor.
DÜZENLEMENİN AMACI LİKİDİTE YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda, kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde kredi büyüme sınırlarından kaynaklanabilecek olası zorlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin, şirketlerin vadesi gelen borçlarını ödemelerini kolaylaştırarak likidite yönetimlerine katkı sağlaması bekleniyor.
İSTİSNA YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK
Yeni düzenleme, bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarının 2026 yılı sonuna kadar vadesi dolacak olanlarının geri ödenmesi amacıyla kullandırılacak kredileri kapsıyor.
Böylece belirtilen kapsamdaki krediler, Türk lirası ticari kredi büyüme sınırının dışında tutulacak. Düzenlemenin, kredi değerliliği yüksek ihraççıların finansmana erişimini desteklemesi ve vadesi gelen borçların geri ödenmesinde yaşanabilecek finansman baskısını hafifletmesi amaçlanıyor.