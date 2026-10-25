SPK’dan yatırım fonları için yeni tarih

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3. maddesinde değişiklik yaptı. Düzenlemeyle portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum sürecindeki kademeli takvim kaldırılırken, tam ve nihai uyum için yeni tarih belirlendi.

SPK açıklamasına göre, Rehber'in 4.3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, kamu kurumları ile iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnalarını düzenleyen (a) bendi kaldırıldı. Değişikliğin, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki aynı kapsamdaki hükümler saklı kalmak üzere yapıldığı bildirildi.

PORTFÖY SINIRLAMALARINDA KADEMELİ UYUM KALDIRILDI

SPK, son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak portföy ve yatırım sınırlamalarına ilişkin uyum takvimini de güncelledi.

Önceki takvim kapsamında 31 Ekim 2026 ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde kademeli uyum, 31 Aralık 2026 tarihinde ise tam ve nihai uyum öngörülüyordu.

Yeni düzenlemeyle kademeli uyum hükümleri kaldırıldı. Portföy ve yatırım sınırlamalarına tam ve nihai uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Böylece yatırım fonlarına ilişkin söz konusu sınırlamalara uyum sürecinde önceki takvim yerine yeni son tarih uygulanacak.