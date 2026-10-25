Serbest bölgelerde ihracat atağı

Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin ihracatı, 2026'nın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 9,8 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, serbest bölgelerin toplam ihracatında orta-ileri teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 58,4'e ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin yılın 9 ayındaki ihracat performansına ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Açıklamada, eylül ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 14,8 artarak 1,15 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 165,5, ocak-eylül döneminde ise yüzde 159,7 olarak gerçekleşti. Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, "19 serbest bölgemiz net ihracatçıdır, küresel rekabette güçlenmiştir." ifadelerini kullandı.

İHRACATTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN PAYI YÜZDE 58,4'E ÇIKTI

Serbest bölgelerden ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,1 oldu. İhracatın teknolojik niteliğindeki gelişime dikkat çeken Ticaret Bakanlığı, orta-ileri teknoloji ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam ihracat içindeki payının yüzde 58,4'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Yılın 9 ayında serbest bölgelerin ihracat portföyünün teknolojik niteliği güçlenmeye devam etti. Serbest bölgelerin toplam ihracatında orta-ileri teknoloji ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin payı yüzde 58,4'e ulaştı. Bu, Türkiye'nin katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağladı." değerlendirmesine yer verildi.

SERBEST BÖLGELERDE 88 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'deki serbest bölgelerde 466'sı yabancı olmak üzere toplam 1.930 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar 88 bin 7 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Serbest bölgelerde toplam 2 bin 788 faaliyet ruhsatı bulunurken bunların 2 bin 102'si yerli, 686'sı yabancı kullanıcılara verildi. Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içindeki payı ise yüzde 44,6'ya yükseldi.

EGE SERBEST BÖLGESİ İHRACATIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Serbest bölgelerin ihracatında Ege Serbest Bölgesi ilk sırada yer aldı. Bölgenin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 159,2 milyon dolar artarak 2 milyar 542 milyon dolara ulaştı. Böylece Ege Serbest Bölgesi, Türkiye'deki serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,8'ini tek başına gerçekleştirdi.

Bursa Serbest Bölgesi de ihracatını yıllık bazda yüzde 30,7 artırarak 1 milyar 563 milyon dolara çıkardı.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin ihracatı ise yılın 9 ayında yüzde 23,4 artışla 425 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı, Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu, Bursa ve Trabzon serbest bölgelerinin ihracatında yüzde 10 ve üzerinde artış kaydedildiğini bildirdi.

Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticaretinde 4,81 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu tutar, serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 22'sini oluşturdu.

Adana-Yumurtalık, Avrupa, Batı Anadolu ve Gaziantep serbest bölgelerinin ticaretlerinde ve ticaret hacimlerinde yaşanan artış da açıklamada öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat merkezlerine dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Bakanlık açıklamasında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda ülkemizin güvenli ve stratejik coğrafi konumu sayesinde serbest bölgelerimizin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üslerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."