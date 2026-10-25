Merkez Bankası yeni uygulamayı devreye aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi ve finans piyasalarına ilişkin verilere yapay zekâ araçları üzerinden erişimi kolaylaştırmak amacıyla EVDS-MCP uygulamasını devreye aldı. Yeni uygulamayla TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden sunulan verilere erişim kanalları genişletildi.

TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan "EVDS-MCP'nin Devreye Alınmasına İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada, bankanın 1993 yılından bu yana ekonomi ve finans piyasalarına ilişkin verileri kamuoyuna sunduğu hatırlatıldı.

EVDS 3 PLATFORMUNA YAPAY ZEKÂ ENTEGRASYONU

TCMB, EVDS'nin doğru, zamanlı ve kolay erişilebilir veri sunmak, veri okuryazarlığını geliştirmek ve veriye dayalı karar alma kültürünü desteklemek amacıyla açık veri platformu olarak hizmet verdiğini belirtti.

Duyuruda, Ocak 2026'da devreye alınan EVDS 3 platformuyla birlikte veri erişim kanallarının EVDS-MCP aracılığıyla yapay zekâ araçlarını da kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.

TCMB'DEN YAPAY ZEKÂ ÇIKTILARINA İLİŞKİN UYARI

Merkez Bankası, yeni hizmet kapsamındaki sorumluluğunun EVDS verilerinin yapay zekâ araçlarıyla uyumlu şekilde sunulmasıyla sınırlı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, TCMB'nin kullanıcıların EVDS-MCP ile birlikte kullandıkları yapay zekâ araçlarından ve bu araçların ürettiği çıktılardan sorumlu olmadığı vurgulandı.

Hizmetin kullanımına ilişkin yenilenen şartlara ve kullanım kılavuzuna EVDS 3 platformu üzerinden erişilebileceği de duyuruldu.