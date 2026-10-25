Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:17

Altın fiyatlarında toparlanma! Gram altın ne kadar oldu?

Geçen haftayı yaklaşık dört ayın en sert haftalık düşüşlerinden biriyle tamamlayan ons altın, yeni haftaya yükseliş eğilimiyle girdi. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü gram altın 6.416,76 TL, ons altın ise 4.008,63 dolar seviyesinden işlem görüyor.