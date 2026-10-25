Altın fiyatlarında toparlanma! Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, geçen haftaki sert kayıpların ardından yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimi gösterdi. Gram altın 6 bin 416 TL seviyesinde güne başlarken, ons altın 4.008 doların üzerine çıktı.
Geçen haftayı yüzde 4,07 değer kaybederek 3.996 dolardan tamamlayan ons altın, yaklaşık dört ayın en güçlü haftalık düşüşünü kaydetmişti. Yeni haftadaki fiyat hareketleriyle birlikte altın piyasasındaki son durum yeniden yatırımcıların gündemine geldi.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
İç ve dış piyasalarda altın fiyatları ile döviz kurundaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını araştırıyor.
26 Ekim 2026 Pazartesi günü spot piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın: 6.416,76 TL
Çeyrek altın: 10.496,00 TL
Yarım altın: 20.99100 TL
Tam altın: 42.008,39 TL
Cumhuriyet altını: 42.181,00 TL
Gremse altın: 105.343,12 TL
Ons altın: 4.012 dolar
Kapalıçarşı güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde
Gram altın: 6.4191 TL
Çeyrek altın: 10.580 TL
Yarım altın: 21.154 TL
Tam altın: 42.179 TL
Cumhuriyet altını: 42.938 TL
Gremse altın: 104,960 TL
Ons altın: 4.008,63 dolar