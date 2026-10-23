Türkiye-Kanada arasında yeni anlaşma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Kanada arasında ihracat kredileri alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Türk Eximbank ile Kanada'nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmanın iki ülke şirketlerinin üçüncü ülke pazarlarında ortak projeler geliştirmesine destek sağlayacağını bildirdi.

ORTAK PROJELER İÇİN YENİ İŞBİRLİĞİ

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile İstanbul'da bir araya geldiğini belirten Bolat, görüşmede ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin ele alındığını ifade etti.

Türk Eximbank ile EDC arasında imzalanan mutabakat zaptı, başta Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Orta Asya olmak üzere üçüncü ülke pazarlarında Türk ve Kanadalı şirketlerin ortak projeler geliştirmesini desteklemeyi amaçlıyor.

STA MÜZAKERELERİ 30 KASIM HAFTASINDA BAŞLAYACAK

Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ilk turunun 30 Kasım haftasında başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Eximbank ile Kanada'nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında, ihracat kredileri alanındaki işbirliğimizi güçlendirecek, Türk ve Kanadalı şirketlerin Afrika, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ve Orta Asya başta olmak üzere üçüncü ülke pazarlarında ortak projeler geliştirmelerini destekleyecek mutabakat zaptı imzalandı. Hayırlı olmasını diliyoruz. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini derinleştirmek ve şirketlerimiz için yeni fırsatlar oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz."