Kartlı ödemeler eylülde 3 trilyon liraya yaklaştı

Türkiye'de kartlı harcamalardaki artış eylül ayında da devam etti. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 2 trilyon 965,5 milyar liraya yükseldi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

KREDİ KARTI SAYISI 155 MİLYONA ULAŞTI

BKM verilerine göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de 155 milyon kredi kartı, 225,2 milyon banka kartı ve 98,7 milyon ön ödemeli kart bulunuyor.

Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 arttı. Ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 7 geriledi. Böylece Türkiye'deki toplam kart sayısı yıllık bazda yüzde 3 artarak 478,9 milyona ulaştı.

KARTLI ÖDEMELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KREDİ KARTLARIYLA YAPILDI

Eylül ayında kartlarla gerçekleştirilen 2 trilyon 965,5 milyar liralık ödemenin 2 trilyon 515,3 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı. Banka kartlarıyla yapılan ödemeler 442 milyar lira, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler ise 8,2 milyar lira oldu.

Yıllık değişim incelendiğinde, ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 35, banka kartlarında yüzde 39 arttı. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin tutarı ise yüzde 44 azaldı.

KARTLI ÖDEME SAYISI 1,95 MİLYARA ÇIKTI

Eylül ayında kartlarla yapılan toplam ödeme sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 1,95 milyara yükseldi.

Bu ödemelerin 1 milyar 137,7 milyonu kredi kartlarıyla, 783 milyonu banka kartlarıyla, 34 milyonu ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Ödeme sayısı yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 12, banka kartlarında yüzde 14 arttı. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısında ise yüzde 40 düşüş kaydedildi.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 901 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Eylül ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 901 milyar liraya çıktı. İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin toplam tutar içindeki payı yüzde 30 olarak gerçekleşti.

İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısı da yıllık bazda yüzde 14 artışla 262,9 milyona yükseldi. Bu ödemelerin toplam ödeme sayısı içindeki payı ise yüzde 14 oldu.

TEMASSIZ ÖDEMELER 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Kartlarla yapılan temassız ödemelerde de artış görüldü. Eylül ayında temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 1 milyar 301,3 milyona ulaştı.

Temassız ödeme tutarı ise yüzde 43 artışla 1 trilyon 24,5 milyar liraya yükseldi. Böylece eylül ayında mağaza içindeki her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız olarak gerçekleştirildi.