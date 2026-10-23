Finans sektöründe beklentiler ayrıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Ekim 2026 dönemine ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi raporu yayımlandı. Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekim ayında 3,2 puan düşerek 155,2 seviyesinde gerçekleşti. Anket sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılmasıyla oluşturuldu.

İŞ DURUMU VE HİZMET TALEBİNDE ZAYIFLAMA

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere yönelik talepteki değerlendirmelerin FHGE'yi aşağı çektiği görüldü.

Rapora göre son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğunu belirtenler lehine olan seyir bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Hizmetlere yönelik talepte artış olduğunu bildirenlerin değerlendirmelerinde de gerileme kaydedildi.

Buna karşılık, gelecek üç ayda hizmetlere olan talebin artacağı yönündeki beklentiler bir miktar güçlendi. Böylece mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerdeki zayıflamaya rağmen ileriye dönük talep beklentilerinde olumlu bir görünüm ortaya çıktı.

İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Finansal hizmetler sektöründeki istihdama ilişkin değerlendirmelerde de gerileme görüldü. Son üç ayda istihdamın arttığını bildirenler ile gelecek üç ayda istihdam artışı bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

Rapordaki anket sonuçlarına göre, gelecek üç aya ilişkin istihdam artışı beklentilerinde önceki döneme kıyasla zayıflama yaşandı.

KÂRLILIK BEKLENTİLERİNDE İYİLEŞME

Kârlılık verileri, mevcut durum ile gelecek döneme ilişkin beklentiler arasında farklılaşma olduğunu gösterdi. Son üç ayda kârlılığın arttığını bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç ayda kârlılığın artacağını bekleyenler lehine olan görünüm güçlendi.

Faaliyet gelirlerine ilişkin göstergelerde ise son üç aya yönelik değerlendirmeler yıllık bazda gerilerken, gelecek üç aya ilişkin faaliyet geliri beklentisinde yıllık düşüş kaydedildi.

FİNANS VE SİGORTA ALT SEKTÖRLERİNDE DE DÜŞÜŞ

TCMB raporunda finans ve sigorta faaliyetleri alt sektörleri de değerlendirildi. Ekim ayında bir önceki aya göre finansal hizmet faaliyetleri sektörünün güven endeksi 2,2 puan, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları sektörünün endeksi 1,2 puan geriledi.

Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler sektöründe ise 81,5 puanlık düşüş kaydedildi. Bu sınıflandırmada bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri finansal hizmet faaliyetleri kapsamında; sigorta şirketleri ve emeklilik fonları sigorta faaliyetleri kapsamında, aracı kurumlar ise yardımcı faaliyetler kapsamında değerlendiriliyor.

TCMB, Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin finansal sektörde faaliyet gösteren kuruluşların anket yanıtlarına dayanılarak hesaplandığını ve sonuçların Merkez Bankasının görüş ve tahminlerini yansıtmadığını belirtiyor.