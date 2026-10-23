BES’te katılımcı sayısının 2027’de 19 milyona yükselmesi öngörülüyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısının artırılması hedefleniyor. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, sistemdeki katılımcı sayısının bu yıl sonunda 18 milyon 400 bine, 2027'de 19 milyona, 2029'da ise 20 milyona ulaşması öngörülüyor.

BES'TE YILLARA GÖRE KATILIMCI HEDEFLERİ

Bütçe teklifinden derlenen bilgilere göre, BES katılımcı sayısının yıllar itibarıyla kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Dönem Hedeflenen katılımcı sayısı 2026 yıl sonu 18 milyon 400 bin 2027 19 milyon 2028 19 milyon 500 bin 2029 20 milyon

Bu hedeflerle birlikte BES'in daha fazla katılımcıya ulaşması ve uzun vadeli tasarrufların artırılması amaçlanıyor.

FİNANSAL SİSTEM VE SİGORTACILIK ÖDENEĞİ ARTACAK

Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı için bu yıl 103 milyar 765 milyon lira ödenek ayrıldı. Söz konusu ödeneğin 2027'de 126 milyar 655 milyon liraya çıkarılması planlanıyor.

Program için öngörülen ödenek 2028'de 147 milyar 807 milyon lira, 2029'da ise 167 milyar 22 milyon lira olarak belirlendi.

BES VE OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ'NDE YENİ ADIMLAR

Planlamalar kapsamında yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması için finansal okuryazarlık çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Uzun vadeli tasarruf araçlarının geliştirilmesi ve BES'teki standart emeklilik yatırım fonlarının, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanması öngörülüyor.

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise katılımcıların farklı risk algıları ve tercihleri dikkate alınarak fon çeşitliliğinin artırılması planlanıyor. Kesintilerin sadeleştirilmesine yönelik düzenlemelerle sistemin cazibesinin yükseltilmesi, fon tutarının ve katılımcı sayısının artırılması amaçlanıyor.

Ayrıca yatırım fonlu ve birikimli hayat sigortalarının yaygınlaştırılması ve finansal eğitim faaliyetlerinin artırılması da planlanan çalışmalar arasında yer alıyor.