SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! PPK’dan beklenen adım geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'den yüzde 36'ya indirdi. Kurul, gecelik vadede borç verme faizini yüzde 40'tan yüzde 39'a, borçlanma faizini ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e düşürdü.

FAİZ ORANLARINDA 1 PUANLIK İNDİRİM

TCMB'nin açıkladığı yeni faiz oranları şöyle:

Politika faizi: Yüzde 37'den yüzde 36'ya

Gecelik borç verme faizi: Yüzde 40'tan yüzde 39'a

Gecelik borçlanma faizi: Yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e

Böylece üç faiz oranında da 100 baz puanlık indirime gidildi.

ENFLASYONDAKİ GERİLEMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Karar metninde, aylık dalgalanmalara rağmen son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ile öncü göstergelerin ana eğilimdeki gerilemeyi teyit ettiği belirtildi. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğine işaret ettiği ifade edildi.

Bununla birlikte, jeopolitik gerilimler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri devam ediyor. TCMB, jeopolitik gelişmelerin maliyetler, ekonomik faaliyet ve beklentiler üzerinden enflasyona etkilerinin yakından izlendiğini bildirdi.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI VERİLDİ

Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, bu duruşun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi.

Politika faizine ilişkin sonraki adımların enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler dikkate alınarak belirleneceği kaydedildi. Faiz adımlarının büyüklüğü ve zamanlamasının, enflasyon görünümüne odaklanan ihtiyatlı bir yaklaşımla ve toplantı bazında şekillendirileceği ifade edildi.

ENFLASYONDA BOZULMA OLURSA SIKILAŞTIRMA GÜNDEMDE

TCMB, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını bildirdi. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı yaklaşımını yineledi.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği belirtildi. Likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmasına devam edileceği kaydedildi.

ORTA VADELİ ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Kurul, para politikası kararlarının enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceğini açıkladı. Kararların öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınacağı vurgulandı.