Petrol 5 ayın zirvesinde!

İran ve Husilerin Orta Doğu'daki petrol altyapısına yönelik saldırı iddiaları, küresel arz endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı mayıs ayından bu yana ilk kez 111 doları aşarken, ABD ham petrolü de savaşın başlamasından bu yana yüzde 60'ın üzerinde değer kazandı.

BRENT PETROL 111 DOLARI AŞTI

Küresel petrol ticaretinde gösterge kabul edilen Brent petrolün vadeli işlem fiyatı salı günü varil başına 111 doların üzerine çıktı. Fiyat daha sonra 110,30 dolar seviyesine geriledi. Yeni günde ise yüzde 0,78 artışla 109,64 dolardan işlem görüyor.

Buna rağmen Brent petrol, şubat ayının sonlarında başlayan İran savaşından bu yana yüzde 55'ten fazla yükseldi.

ABD piyasalarında gösterge kabul edilen Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı da varil başına yaklaşık 99 dolara yükseldi. WTI, varil başına 105,75 dolara ulaşarak savaşın başlangıcından bu yana yüzde 60'ın üzerinde artış kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ARZ ENDİŞELERİ ARTIYOR

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bir deniz mayınına çarpan süper tankerde yangın çıktığını bildirdi. Gemi takip şirketi Kpler'e göre, iki haftalık dönemde en az 18 gemiye yönelik saldırı rapor edildi.

LSEG analistleri, tanker saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın ötesine yayılarak Umman Körfezi'ne kadar uzandığını belirtti. Bu gelişmelerin, Körfez dışındaki yüklemeleri ve bölgedeki petrol sevkiyatını destekleyen gemiden gemiye transferleri de tehdit ettiği ifade edildi.

HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ TESİSLERE SALDIRI İDDİASI

Husiler, Suudi Arabistan'da Aramco'nun Yanbu tesisini, Şeybe petrol sahasını, Riyad ve Abha havalimanlarını hedef alan saldırılar düzenlediklerini öne sürdü. Yemen'de hükümet güçlerine yönelik Husi saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 73'e yükseldiği bildirildi.

Bölgedeki saldırı haberleri, petrol üretimi ve sevkiyatında aksama yaşanabileceği endişelerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde etkili oldu.

BENZİNİN GALONU 4,27 DOLARA ÇIKTI

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD'de tüketicilerin akaryakıt maliyetlerini de artırdı. Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin galon başına ortalama fiyatı salı günü 4,27 dolara ulaştı. Bu rakam, şubat ayının sonlarından bu yana yaklaşık 1,30 dolarlık artış anlamına geliyor.

Yakıt fiyatlarının yükselmesi, kasım ayının başında yapılacak ara seçimler öncesinde ABD'li seçmenlerin en önemli ekonomik kaygıları arasında yer alıyor.

ABD, YAKIT ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri, dizel sıkıntısının fiyatları yükseltmesi üzerine küresel ölçekte rafinerilerle yakıt üretimini artırmak için çalıştıklarını açıkladı.

Öte yandan Reuters'ın anketine katılan sekiz analist, ABD ham petrol stoklarının 16 Ekim'de sona eren haftada yaklaşık 800 bin varil azaldığını tahmin etti. Stoklardaki olası düşüş ve Orta Doğu'daki arz riskleri, petrol piyasalarının takip ettiği başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

Bölgedeki çatışmaların seyri, deniz taşımacılığının güvenliği ve petrol stoklarına ilişkin veriler, fiyatların yönü açısından önemini koruyor.