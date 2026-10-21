Goldman Sachs’tan petrol uyarısı

Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre, Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan jeopolitik riskler, küresel petrol taşımacılığını önemli ölçüde pahalılaştırdı.

Son bir yılda yaklaşık yedi kat yükselen nakliye maliyetlerinin, bölgedeki güvenlik sorunları ve lojistik aksaklıklar devam ettiği sürece yüksek seviyelerde kalabileceği öngörülüyor.

Yulia Zhestkova Grigsby'nin de aralarında bulunduğu analistlerin yayımladığı raporda, ham petrolün ortalama taşıma maliyetinin varil başına 3 dolardan 20 doların üzerine çıktığı belirtildi.

Bu artışa Hürmüz Boğazı kaynaklı savaş riski primi 7 dolar katkı sağlarken, yükselen yakıt giderleri ve gemiden gemiye petrol transferlerinin her biri maliyetleri 4 dolar artırdı.

YÜKSEK NAKLİYE MALİYETLERİ PETROL FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

Goldman Sachs analistleri, artan navlun giderlerinin Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü risk yarattığına dikkat çekti.

Tankerlere yönelik saldırıların yoğunlaşması, enerji altyapısında meydana gelebilecek hasarlar ve kalıcı jeopolitik risk primi, petrol fiyatlarını etkileyebilecek başlıca unsurlar arasında sıralandı.

Buna rağmen bankanın temel beklentisi, Brent petrolün yıl sonunda varil başına 90 dolara gerilemesi yönünde.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM SEVKİYATLARI AKSATTI

ABD-İran savaşı ve Basra Körfezi çevresindeki gemilere yönelik saldırılar, küresel petrol ticaretinde ciddi aksamalara yol açtı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarı çatışmaların ilk aşamasında keskin biçimde düşerken, sevkiyatlar daha sonra bazı gemilerin yüklerini büyük tankerlere aktarmasıyla kısmen toparlandı.

RAFİNERİLER TEDARİK ROTALARINI DEĞİŞTİREBİLİR

Analistlere göre, petrolün teslimat maliyetindeki yükseliş rafinerilerin toplam ham petrol talebini azaltmasına neden olabilir.

Rafinerilerin maliyetleri sınırlamak amacıyla daha yakın tedarikçilere yönelmesi de küresel petrol ticaret rotalarında değişikliklere yol açabilir.

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki çatışmaların mevcut koşullarda devam etmesi halinde taşımacılık maliyetlerini artıran unsurların da etkisini koruyacağını belirtti.

Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tankerlerin yaklaşık altıda birinin her gün gemiden gemiye petrol transferlerinde kullanılması, bölgedeki lojistik risklerin boyutunu ortaya koyuyor.